Российские власти определились насчёт скидок на маркетплейсах

Фото freepik
В Государственной думе РФ отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что хотя такие предложения и звучали, они «не выходили на передний план» и не будут реализованы.
По его словам, ключевым должно стать решение Федеральной антимонопольной службы, которая сейчас изучает ситуацию. Если ведомство придёт к выводу о необходимости уравнять права всех банков при работе с маркетплейсами, тогда в законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, обязывающие платформы предоставлять равные условия для всех участников. При этом Аксаков высказался не против скидок как таковых, но настаивает на равных правилах для всех платёжных систем. «Я не против скидок, они должны действовать… Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех», — резюмировал он. Таким образом, вместо разделения банковского и торгового бизнеса власти выберают путь регулирования условий конкуренции.
Напомним, что в ноябре главы «Сбербанка», ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-Банка» и «Совкомбанка» направили обращение с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары вне зависимости от способа оплаты и запретить скидки при оплате внутренними финансовыми инструментами (то есть с карт банков, которые принадлежат самим маркетплейсам). Эта инициатива была поддержана Центробанком, но вызвала резкую критику со стороны Wildberries и Ozon.