Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Российские власти определились насчёт скидок на маркетплейсах

Александр

Фото freepik

В Государственной думе РФ отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что хотя такие предложения и звучали, они «не выходили на передний план» и не будут реализованы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вместо запрета депутат обозначил другой подход: обеспечение равного доступа всех банков к платформам онлайн-торговли. «Маркетплейсы должны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своей платформе для всех игроков финансового рынка. То есть не должны быть ангажированы банком, который получает преимущество, причём нерыночное», — подчеркнул Аксаков.

По его словам, ключевым должно стать решение Федеральной антимонопольной службы, которая сейчас изучает ситуацию. Если ведомство придёт к выводу о необходимости уравнять права всех банков при работе с маркетплейсами, тогда в законодательство могут быть внесены соответствующие поправки, обязывающие платформы предоставлять равные условия для всех участников. При этом Аксаков высказался не против скидок как таковых, но настаивает на равных правилах для всех платёжных систем. «Я не против скидок, они должны действовать… Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех», — резюмировал он. Таким образом, вместо разделения банковского и торгового бизнеса власти выберают путь регулирования условий конкуренции.

Напомним, что в ноябре главы «Сбербанка», ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-Банка» и «Совкомбанка» направили обращение с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары вне зависимости от способа оплаты и запретить скидки при оплате внутренними финансовыми инструментами (то есть с карт банков, которые принадлежат самим маркетплейсам). Эта инициатива была поддержана Центробанком, но вызвала резкую критику со стороны Wildberries и Ozon.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать
Всего три звонка — и со счёта улетят миллионы
«Оцифровка стажа» приводит к потере всех накоплений

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+301
acinatnas
При равных условиях для оплаты картами любых банков скидки по карте маркетплейсы исчезнут. Собственно будет так как и хотели жoпошники.
Сегодня в 15:24
#
tellurian
+2735
tellurian
Пусть банки дают выше кешбэк при Алупке на маркетплейсах. Вот и будет конкуренция.
Сегодня в 16:53
#