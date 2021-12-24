



Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы возложил на компанию Google штраф в размере 7,221 миллиарда рублей. Она обвинялась в отказе удалять запрещённую в России информацию.



Речь шла о повторном нарушении, поэтому суд квалифицировал дело по части 5 статьи 13.41 КоАП и применил оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 от выручки российской «дочки» Google. В 2020 году выручка ООО «Гугл» составила 85 млрд рублей, а чистая прибыль 1,73 млрд рублей. Получается, что на выплате этого штрафа Google потеряет почти в 4,2 раза больше, чем заработала в России за 2020 год.



Оборотный штраф впервые применяется к иностранной IT-компании в России. Вслед за Google его рискуют получить Facebook, Twitter и Telegram, которых уже штрафовали за отказ удалять информацию, признанную Роскомнадзором, прокуратурой, судами и другими ведомствами незаконной.







