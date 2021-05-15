Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что изменения в пользовательском соглашении WhatsApp, вступившие в силу 15 мая, могут противоречить российскому законодательству о защите персональных данных. По его словам, власти должны отреагировать на это.
Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка.Хинштейн также сказал, что у российских властей есть техническая возможность ограничить работу WhatsApp, но этот вопрос требует широкого обсуждения. По его словам, «ни сегодня, ни завтра» вопрос о блокировке WhatsApp не обсуждается. Месячная аудитория WhatsApp в России составляет 70 миллионов человек, это одно из самых популярных приложений для общения в нашей стране.
Изменения в пользовательском соглашении позволяют WhatsApp делиться данными с Facebook (мессенджер принадлежит этой соцсети). Facebook, в частности, будет получать сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей — эти данные могут использоваться в различных сервисах компании, а также её партнёрами. Частная переписка, файлы и переговоры защищены сквозным шифрованием, поэтому их содержание не может быть раскрыто посторонним лицам.
Об изменениях в политике конфиденциальности было объявлено в январе, они должны были вступить в силу с 8 февраля, однако WhatsApp отложил их введение до 15 мая. Цель их принятия — предоставить возможность обмена пользовательскими данными между различными продуктами Facebook (WhatsApp, самой соцсетью и пр.) WhatsApp собирается ограничить пользователей, которые не согласятся с изменениями. Начиная с сегодняшнего дня пользователи начали получать уведомления о необходимости принятия новых условий, если они хотят продолжить пользоваться мессенджером в дальнейшем. При отказе у пользователя пропадёт доступ к списку чатов, хотя он сможет читать и отвечать на сообщения через шторку уведомлений и отвечать на голосовые звонки и видеовызовы, а также перезванивать, если звонок пропущен, но только через шторку, а не список чатов. Спустя несколько недель WhatsApp перестанет присылать уведомления о сообщениях и звонках на устройства пользователей, не согласившихся с новыми правилами, то есть фактически мессенджер перестанет у них работать. Обычно WhatsApp удаляет аккаунт после 120 дней бездействия, но в данном случае это не произойдёт, то есть у пользователей будет шанс вернуться в мессенджер, если они решатся принять новые условия.
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