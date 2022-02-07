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Российские власти подсчитали примерный объем дохода с налогов от криптовалют. Об этом сообщает сайт The Bell.

По оценкам Кремля сумма дохода крипторынка составляет около 16,5 триллиона рублей. Аналитики считают, что даже при введении упрощенной системы налогообложения, доход с отрасли будет составлять не менее 1 триллиона рублей в год.

Предположительно налоги можно будет поделить на две категории. Для юридических лиц — к ним могут относиться биржи, посредники и те, кто получает доход от инвестиций. Легальные криптобиржи могут принести государству доход от 90 до 180 миллиардов рублей в год, в зависимости от налоговой ставки. Инвестирование в крипту пополнит бюджет на 606 миллиардов рублей, при условии стабильного роста рынка виртуальной валюты. 

  На данный момент система регулирования рынка майнинга и криптовалют находится на стадии рассмотрения.
  
Ранее мы рассказывали о планах правительства запретить майнинг и оборот виртуальных денег на территории РФ, но минфин высказалось против подобной меры.


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Источник:

The Bell The Bell

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