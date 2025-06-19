Российские власти раскритиковали Telegram. Запахло скорой блокировкой?

Александр


Депутат Госдумы Антон Горелкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подверг критике мессенджер Telegram. По его словам, платформа, как и некоторые другие иностранные IT-компании, не исполняет закон о «приземлении», обязывающий создавать официальные представительства в стране и хранить данные россиян на российских серверах.

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Горелкин охарактеризовал Telegram как «сущность, которая беспокоит государство». Он заявил, что, декларируя нейтральность в медиасекторе, мессенджер на деле создает «пространство для фейковых манипуляций». Из-за отсутствия прогресса в «приземлении» власти выбрали, по выражению депутата, «творческую схему»: навязать Telegram конкуренцию со стороны отечественного мессенджера.

Этим конкурентом должен стать новый национальный мессенджер, который планируется развить на базе сервиса Max от компании VK. Его полноценный запуск ожидается летом 2025 года, бета-версия уже доступна. Заявлено, что российский аналог обеспечит пользователям более высокий уровень безопасности по сравнению с иностранными платформами.

На фоне анонсов о развитии Max в СМИ появились предположения о возможной блокировке Telegram в России, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии таких планов, тем самым опровергая эти слухи.
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Комментарии

Ckor_30
+743
Ckor_30
Опять желтая пресса раскритиковали 😁 телега сливает всё что может какая еще блокировка ребята вы что там курите или едите?😁
36 минут назад
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+5
kalexan
Наверное, впереди опять распил бабла, как и при Чубайсе с его гибким планшетом. Уже который год, а все не удосужатся великие программаторы создать нормальный софт, который мог бы конкурировать с западным, нет? Шапками надо не закидывать, а греть голову, чтобы она могла что-то стоящее придумать!
36 минут назад
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Yuri Konst
+72
Yuri Konst
От таких заявлений запахло сами знаете чем от владельцев крупных каналов)
25 минут назад
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