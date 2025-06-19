Российские власти раскритиковали Telegram. Запахло скорой блокировкой?

Депутат Госдумы Антон Горелкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подверг критике мессенджер Telegram. По его словам, платформа, как и некоторые другие иностранные IT-компании, не исполняет закон о «приземлении», обязывающий создавать официальные представительства в стране и хранить данные россиян на российских серверах.
Этим конкурентом должен стать новый национальный мессенджер, который планируется развить на базе сервиса Max от компании VK. Его полноценный запуск ожидается летом 2025 года, бета-версия уже доступна. Заявлено, что российский аналог обеспечит пользователям более высокий уровень безопасности по сравнению с иностранными платформами.
На фоне анонсов о развитии Max в СМИ появились предположения о возможной блокировке Telegram в России, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии таких планов, тем самым опровергая эти слухи.