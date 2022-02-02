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Взгляды по поводу создания метавселенных кардинально расходятся. Одни считают, что мнения об их потенциальной опасности преувеличены, другие настаивают на регулировании процессов внутри них. Российские власти решили присмотреться к виртуальному явлению.

Если верить исследованию Научно-технического центра, метавселенные несут в себе ряд рисков как для личности, так и для политической ситуации в целом. Авторы собрали список главных проблем:

  • Так как общение между участниками виртуального пространства производится через аватары, возможны формирования отдельных партий, новых форм агитаций и протестов.
  • Виртуальные личности пользователей могут быть скопированы, стерты или стать предметом манипуляций в руках злоумышленников. 
  • Использование устройств для ощущения тактильных импульсов, может способствовать развитию сексуальных девиаций, в том числе и киберсексу с несовершеннолетними. 
  • Есть риск продажи наркотиков среди цифровых магазинов.
  • Отсутствие регулирования налоговых кодексов и цепочек продаж вследствие доминирования криптовалют. 

Источник связывает обсуждение ситуации с прошлогодним заявлением президента РФ.

Как заявляет Владимир Путин: 

«Защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».
Отдельного регулирования метавселенных на данный момент в мире не существует. Несмотря на то, что власти сходятся во мнениях об усилении контроля над виртуальным пространством, без наличия отдельного законопроекта предотвратить риски будет проблематично.


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Источник:

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