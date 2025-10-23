Российские водители четко и ясно обозначили свое отношение к китайским автомобилям

В сети назвали топ самых продаваемых машин в России на вторичном рынке. В списке нет ни одной китайской марки, пишет «Автостат».
Замыкают топ-5 две модели Toyota — Corolla и Camry. Обе были проданы по 71057 и 61380 раз. Далее в списке еще 10 моделей, среди которых есть Volkswagen, Renault, Skoda, BMW и дажe Opel и Daewoo.
Фото: Сергей Целиков
Ни одного китайского автомобиля в топ-15 не фигурирует, несмотря на то, что максимальный прайс некоторых подержанных моделей равняется или даже превосходит стоимость нового «китайца» из салона. Очевидно, что россияне продолжают голосовать рублем за привычные марки и всё еще с подозрением относятся к китайскому автопрому.