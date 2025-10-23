Российские водители четко и ясно обозначили свое отношение к китайским автомобилям

Олег

Китайский автомобиль


В сети назвали топ самых продаваемых машин в России на вторичном рынке. В списке нет ни одной китайской марки, пишет «Автостат».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, на российской вторичке продолжают царствовать японские, корейские и европейские автомобили. Первое место по популярности занимает седан Kia Rio, следом с небольшим отрывом идет Hyundai Solaris. С начала года их перепродали по 85546 и 84155 штук соответственно. На третьем месте Ford Focus с 77363 перепродаж.

Замыкают топ-5 две модели Toyota — Corolla и Camry. Обе были проданы по 71057 и 61380 раз. Далее в списке еще 10 моделей, среди которых есть Volkswagen, Renault, Skoda, BMW и дажe Opel и Daewoo.

Фото: Сергей Целиков
Фото: Сергей Целиков

Ни одного китайского автомобиля в топ-15 не фигурирует, несмотря на то, что максимальный прайс некоторых подержанных моделей равняется или даже превосходит стоимость нового «китайца» из салона. Очевидно, что россияне продолжают голосовать рублем за привычные марки и всё еще с подозрением относятся к китайскому автопрому. 

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Сергей Целиков — Автостат
Cсылки по теме:
Водителей начали штрафовать по новой схеме. Платить придётся в разы больше!
В сеть слили эффектный кроссовер Volga. Наконец-то можно забыть о «китайцах»?
Власти РФ нашли управу на хитрых водителей. Раз поставил авто — и больше не уедешь

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1
nomer010
Тупее высера сложно представить. Уебаны, если китайцев не перепродают (сливают) так много, то наверное можно сделать вывод, что этого и не хотят их владельцы. Это сложно представить, но исходя из данных, их может все устраивать)
час назад в 22:18
#
+2
jhon74
Подождите пару лет
53 минуты назад
#
+194
Сергей Кондрашин
На вторичке царствуют машины 5+ лет. 5 лет назад китайцев не было как класса.
Так что заметка так себе.
44 минуты назад
#