Российские водители четко и ясно показали свое отношение к китайским автомобилям

В России растут продажи новых китайских автомобилей. Об этом пишут несколько СМИ.
На втором месте Haval с 18 тысячами продаж, это на 16,4% больше, чем в октябре. На третью позицию вышел Tenet, производство которого сейчас налажено на бывших «европейских» заводах в РФ — 9,9 тысяс проданных авто. Далее в топ-10 расположились Changan, Solaris, Toyota и Jetour, а по моделям среди новых иномарок лидирует Haval Jolion.
Любопытно, что параллельно с этим в РФ быстро растут продажи Toyota, завезенных из Китая. Бренд вошел в топ-10 месяца, а количество проданных машин с начала 2025 увеличилось на 109% по сравнению с 2024 годом. Поскольку берут в основном RAV4, Highlander и Camry, то есть вероятность, что всплеск интереса вызван повышением утильсбора с декабря для мощных импортных авто.