Российские водители лишатся последнего источника европейских иномарок

Олег

Любимый россиянами европейский автобренд закрывает бизнес в Китае. Об этом пишет Carsnewschina. 

Согласно источнику, чешский бренд Skoda, который сейчас входит в состав Volkswagen, объявил о своем решении уйти с китайского рынка к середине текущего 2026 года. Основная причина — трудности с бизнесом из-за стремительного перехода Китая на электромобили. Skoda даже рассматривала возможность использования PHEV от китайской компании SAIC для этого рынка, но, видимо, передумала. 

«Компания продолжит продавать модели Skoda на китайском рынке в сотрудничестве с региональным партнером до середины 2026 года», — заявление Skoda для Reuters. 

Бренд пообещал сохранить сервисное обслуживание уже проданных в Китае машин, но в течение какого времени — пока неизвестно. 

После ухода европейских брендов из РФ импортеры обычно привозили к нам такие авто именно из Китая. Зачастую там даже предлагались эксклюзивные комплектации и кузова, которые не выпускались в ЕС. Теперь как минимум седаны и кроссоверы Skoda оттуда поставляться не будут, а другого доступного и удобного источника пока не наблюдается. 
Источник:
Carsnewschina
Cсылки по теме:
Верховный суд РФ защитил всех покупателей иномарок по объявлению — больше никаких поборов в бюджет!
Вскрыта схема продажи автомобилей с фальшивыми документами через автосалоны
Выгодные кредиты на автомобили обложили налогом 35%

Стало известно, куда перешли жители РФ после блокировки звонков в WhatsApp*, Telegram и FaceTime
На новые и старые телевизоры Samsung приходят две суперполезные опции
Суд поставил точку в деле о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*
«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции

