Российские водители массово скупают идеальную замену Hyundai Solaris и Kia Rio с начала года

Фото: UnsplashНапомним, что после 2022 года автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio временно перестали собираться и продаваться, а потом были перезапущены под единым брендом Solaris. Утверждается, что они ничем не отличаются от прежних любимых россиянами авто.
Компания Solaris бьет собственные рекорды по продажам и опережает многих китайских производителей на российском рынке. Об этом пишет директор «Автостата».
Согласно источнику, за прошедшие 9 месяцев 2025 года бренд Solaris продал более 22 тысяч автомобилей, и это вдвое больше, чем за тот же период 2024 года. Очевидно, что российские водители распробовали эти модели и начали активно приобретать. Не последнюю роль в их популярности сыграло то, что кроссовер Solaris РС (бывшая Creta) и хэтчбэк Solaris KRS (бывший Kia Rio) летом вошли в госпрограмму льготного автокредитования. Сейчас бренд продается в 75 городах России.