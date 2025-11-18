Top.Mail.Ru

Российские водители массово скупают машины на вторичке. Что происходит?

Олег
Автомобиль

Продажи подержанных автомобилей в октябре резко взлетели по сравнению с другими периодами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в октябре 2025 года россияне купили на вторичке 653 тысячи машин, что на 18% больше сентября и на 7,9% выше того же периода прошлого года.

Чаще всего (почти 150 тысяч раз) ожидаемо продавали и покупали разные модели Lada, причем по сравнению с сентябрем их продажи тоже выросли на 14%. Второе место удерживает японская Toyota — 66 тысяч покупок и рост на 18% к сентябрю. На третьем месте Kia с 39 тысячами перепроданных машин, что почти на 20% больше, чем в сентябре.

Скорее всего, водители стремились поскорее совершить планируемую покупку авто до введения нового утильсбора. Если говорить о самой популярной машине на российской вторичке, то ею остается Lada 2107 — легендарная «семерка» обходит Hyundai Solaris, Ford Focus и «Ниву». Китайских брендов в статистике не оказалось совсем. 

1
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

tellurian
+2709
tellurian
Многие салоны продали все свои остатки из-за новостей про повышение утильсбора. Вот и причина.
Потом будут долго вспоминать этот месяц и благодарить кого надо :)
Сегодня в 09:32
#
Вася Вотафаков
+6468
Вася Вотафаков
С декабря вырастет утиль. С нового года еще вырастет. И каждый год вплоть до 2030 будет повышаться. Дальше ничего хорошего уже не будет. И автохлам тоже будет задирать цены на свои помойки. Поэтому и берут сейчас. Заодно раскупят неликвид со складов. Цель то такая была.
Сегодня в 10:09
#
Anatoly076
+384
Anatoly076
Я вот вообще не совсем понял, про эту историю с утилем. Какая разница вообще когда покупать «ВТОРИЧКУ», если за нее уже уплачен утиль, первым покупателем? Утиль не уплачивается с КАЖДОЙ покупки. Как я понял его оплачивают при покупки новой (произведенной внутри страны), или ввезенной (вместе с таможней).

Так вот в каком именно месте происходит пересечение высокого СПОНТАННОГО роста на ВООРИЧКУ и распродажа и повышение утильсбора на НОВЫЕ?!
2 часа назад в 11:59
#
+329
просто дед Anatoly076
Допустим гипотетически раньше продажи делили так 70% на вторичке и 30% завозили (очень образно к цифрам не придирайтесь) сейчас эти 30 которые хотели ввезти и не успели будут смотреть на внутреннюю вторичку и создавать спрос, это первый момент.
Второй у меня есть например крузак я хотел продать его за 3 ляма, докинуть еще 3 и купить новый, после введения нового утиля за 6 я купить уже не смогу, а смогу допустим за 7,5. Что мне делать? Я повышаю цену на свой.
Ну и в общем и целом повышение стоимости 20% авто (ну прям незначительная доля, как сказал Алеханов) не может не потянуть вверх весь рынок.
Вот и хотят люди закупиться заранее пока все в космос не улетело.
час назад в 12:38
#
tellurian
+2709
tellurian Anatoly076
Так как вырастут цены на новые, то и на вторичку цены вырастут. Всегда так было.
А везут не только новые машины, но и б/у.
2 минуты назад
#