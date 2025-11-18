Российские водители массово скупают машины на вторичке. Что происходит?

Продажи подержанных автомобилей в октябре резко взлетели по сравнению с другими периодами. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Чаще всего (почти 150 тысяч раз) ожидаемо продавали и покупали разные модели Lada, причем по сравнению с сентябрем их продажи тоже выросли на 14%. Второе место удерживает японская Toyota — 66 тысяч покупок и рост на 18% к сентябрю. На третьем месте Kia с 39 тысячами перепроданных машин, что почти на 20% больше, чем в сентябре.
Скорее всего, водители стремились поскорее совершить планируемую покупку авто до введения нового утильсбора. Если говорить о самой популярной машине на российской вторичке, то ею остается Lada 2107 — легендарная «семерка» обходит Hyundai Solaris, Ford Focus и «Ниву». Китайских брендов в статистике не оказалось совсем.