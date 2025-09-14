Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Фото: AGRРечь идет об автомобиле Solaris HS, который собирается на заводе AGR в Санкт-Петербурге вместо Hyundai Solaris в том же дизайне и из идентичных комплектующих. Машина отличается от «корейца» только шильдиком, ведь оригинальные «Хёндэ» до 2022 года тоже собирали в России.
Импортозамещенный российский Hyundai Solaris продолжает быстрыми темпами наращивать продажи, и в течение 2025 года показал взрывной рост. И неудивительно — ведь это полная копия южнокорейского седана.
Как итог: за 8 месяцев 2025 года продажи бренда Solaris выросли на 123%, а почти половину из проданных под этой маркой машин составляют седаны HS (бывший Hyundai Solaris). В другую половину входят аналоги седана Kia Rio, хэтчбэка Rio RS и кроссовера Creta.
В России Solaris HS стартует с 1,93 млн рублей. За эти деньги вы получаете бензиновый мотор 1,4 литра на 100 л.с. в паре с коробкой-«механикой», с заявленным расходом 5,7-6,4 литра на сотню. В числе опций комфорта и безопасности можно получить автозапуск и цифровой ключ, мобильное приложение, климат-контроль и так далее.