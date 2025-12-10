Top.Mail.Ru

Российские водители прощаются с двумя кроссоверами — их отказались поставлять в РФ

Олег
Фото: BAIC
Фото: BAIC 

Китайский автобренд заявил о прекращении продаж двух своих кроссоверов в России. Об этом пишет Quto.

Согласно источнику, компания BAIC распродает остатки двух моделей кроссоверов в российских автосалонах и больше не будет их завозить. Речь идет о X35 и X7:

«Машины распродаём. И на этом всё. X7 — это прошлое поколение X75. А что касается X35 — в Китае пока нет новой генерации этой модели», — пресс-служба. 

Все, кто собирался приобрести такую машину, стоит поторопиться. В перспективе BAIC собирается расширяться в нашей стране через официального представителя — компанию «БМР». 

1
Источник:
Quto
Комментарии

Вася Вотафаков
+6437
Вася Вотафаков
В смысле торопитесь покупать? А где этот хлам потом ремонтировать? Или она одноразовая 😁
час назад в 13:10
#