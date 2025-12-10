Российские водители прощаются с двумя кроссоверами — их отказались поставлять в РФ

Фото: BAICСогласно источнику, компания BAIC распродает остатки двух моделей кроссоверов в российских автосалонах и больше не будет их завозить. Речь идет о X35 и X7:
Китайский автобренд заявил о прекращении продаж двух своих кроссоверов в России. Об этом пишет Quto.
Китайский автобренд заявил о прекращении продаж двух своих кроссоверов в России. Об этом пишет Quto.
«Машины распродаём. И на этом всё. X7 — это прошлое поколение X75. А что касается X35 — в Китае пока нет новой генерации этой модели», — пресс-служба.
Все, кто собирался приобрести такую машину, стоит поторопиться. В перспективе BAIC собирается расширяться в нашей стране через официального представителя — компанию «БМР».