Российские водители распробовали новый способ продажи авто и массово переходят на него

Власти РФ сообщили, что в стране растет популярность электронных ДКП. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, что возможность оформить электронный договор купли-продажи авто вместо бумажного, написанного от руки, появилась 1 января 2024 года с принятием соответствующего закона. ЭДКП гораздо удобнее бумажного, поскольку продавцу не нужно искать или распечатывать бланк, а потом вместе с покупателем его заполнять — зачастую в не очень удобных условиях на коленях или на капоте авто. Есть и еще один неочевидный плюс: если сделка зафиксирована в электронном виде, то покупатель не сможет затягивать перерегистрацию, постоянно переписывая бумажный ДКП.