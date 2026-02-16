Российские водители распробовали новый способ продажи авто и массово переходят на него



Власти РФ сообщили, что в стране растет популярность электронных ДКП. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Госавтоинспекция заявила о росте интереса россиян к электронному сервису купли-продажи (ДКП) транспортного средства через портал «Госуслуги». К примеру, в 2024 году услугой воспользовались примерно 13 тысяч человек, а в 2025 году — 50 тысяч. За первый месяц 2026 года количество пользователей ЭДКП уже составило более 6,5 тысяч — то есть потенциально за текущий год их может быть порядка 78-80 тысяч.Напомним, что возможность оформить электронный договор купли-продажи авто вместо бумажного, написанного от руки, появилась 1 января 2024 года с принятием соответствующего закона. ЭДКП гораздо удобнее бумажного, поскольку продавцу не нужно искать или распечатывать бланк, а потом вместе с покупателем его заполнять — зачастую в не очень удобных условиях на коленях или на капоте авто. Есть и еще один неочевидный плюс: если сделка зафиксирована в электронном виде, то покупатель не сможет затягивать перерегистрацию, постоянно переписывая бумажный ДКП.