Российские водители влюбились в кроссоверы из Китая и забыли о Volkswagen и Hyundai

Фото: Unsplash
В сети появилась статистика по продажам кроссоверов в России, а также сравнение двух популярных машин от издания «За рулем».
Журнал «За рулем» решил сравнить два китайских кроссовера — Haval F7 и рестайлинговый Geely Atlas. Автомобили похожи внешне и концептуально, но предлагают разные моторы и КПП, динамику и даже кузовные габариты. Выводы следующие.
Haval F7.
Фото: Haval
Haval F7 подойдет желающим получить большой автомобиль с экономичным 1,5-литровым мотором за более-менее сдержанный прайс от 2,85 млн рублей. Передний привод не позволит катать на оффроуд, но и нужно это далеко не всем. А вот встроенные с завода российские сервисы в мультимедиа-системе и управление авто из мобильного приложения оценит каждый водитель.
Geely Atlas.
Фото: Geely
Geely Atlas стоит подороже — от 3,5 млн рублей — но предлагает более привычный россиянам классический АКПП, бывшие поклонники «европейцев» оценят. Кроссовер имеет спортивные штрихи: он более динамичен и едет 0-100 за 8,2 секунды благодаря мощному мотору 200 л.с. и особой настройке подвески. Также в этой модели больше люкс-опций вроде панорамы, отделки экокожей, адаптивного круиза, 19-дюймовых колес.
В сети появилась статистика по продажам кроссоверов в России, а также сравнение двух популярных машин от издания «За рулем».
Журнал «За рулем» решил сравнить два китайских кроссовера — Haval F7 и рестайлинговый Geely Atlas. Автомобили похожи внешне и концептуально, но предлагают разные моторы и КПП, динамику и даже кузовные габариты. Выводы следующие.
Haval F7.
Фото: Haval
Haval F7 подойдет желающим получить большой автомобиль с экономичным 1,5-литровым мотором за более-менее сдержанный прайс от 2,85 млн рублей. Передний привод не позволит катать на оффроуд, но и нужно это далеко не всем. А вот встроенные с завода российские сервисы в мультимедиа-системе и управление авто из мобильного приложения оценит каждый водитель.
Geely Atlas.
Фото: Geely
Geely Atlas стоит подороже — от 3,5 млн рублей — но предлагает более привычный россиянам классический АКПП, бывшие поклонники «европейцев» оценят. Кроссовер имеет спортивные штрихи: он более динамичен и едет 0-100 за 8,2 секунды благодаря мощному мотору 200 л.с. и особой настройке подвески. Также в этой модели больше люкс-опций вроде панорамы, отделки экокожей, адаптивного круиза, 19-дюймовых колес.