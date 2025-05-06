Российские водители влюбились в кроссоверы из Китая и забыли о Volkswagen и Hyundai

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В сети появилась статистика по продажам кроссоверов в России, а также сравнение двух популярных машин от издания «За рулем».

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По результатам исследования, в первом квартале 2025 года российские водители чаще всего покупали Haval Jolion. На втором месте с небольшим отставанием расположился Chery Tiggo 7 Pro Max, а на третьем — Lada Niva Travel. В десятку также вошли китайские бренды Geely, Omoda и Changan. Любопытно, что там полностью отсутствуют импортозамещенная Hyundai Creta от бренда Solaris и завезенные из Китая «параллельные» европейские кроссоверы.

Журнал «За рулем» решил сравнить два китайских кроссовера — Haval F7 и рестайлинговый Geely Atlas. Автомобили похожи внешне и концептуально, но предлагают разные моторы и КПП, динамику и даже кузовные габариты. Выводы следующие. 

Haval F7. Фото: Haval
Haval F7.
Фото: Haval

Haval F7 подойдет желающим получить большой автомобиль с экономичным 1,5-литровым мотором за более-менее сдержанный прайс от 2,85 млн рублей. Передний привод не позволит катать на оффроуд, но и нужно это далеко не всем. А вот встроенные с завода российские сервисы в мультимедиа-системе и управление авто из мобильного приложения оценит каждый водитель.

Geely Atlas. Фото: Geely
Geely Atlas.
Фото: Geely

Geely Atlas стоит подороже — от 3,5 млн рублей — но предлагает более привычный россиянам классический АКПП, бывшие поклонники «европейцев» оценят. Кроссовер имеет спортивные штрихи: он более динамичен и едет 0-100 за 8,2 секунды благодаря мощному мотору 200 л.с. и особой настройке подвески. Также в этой модели больше люкс-опций вроде панорамы, отделки экокожей, адаптивного круиза, 19-дюймовых колес. 

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Источник:
За рулем
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Комментарии

+344
rolaks
Проплаченная статья? Ни одного упоминания про минусы китайцев, одни плюсы! Хоть бы про ржавчину через пару лет написали 😃
Сегодня в 13:17
#
tellurian
+2349
tellurian
Давайте сравнивать тогда, когда цены будут одинаковые плюс-минус на разные модели и сарки и тогда сравнивать.
Сейчас берут то, на что есть деньги и что смогут обслуживать в будущем.
Да и часть моделей берут в каршеринг и такси. Отсюда и такая статистика.
Сегодня в 13:38
#
+597
den3221
У вас
Сегодня в 13:48
#
+597
den3221
У вас через статью то китайские автомобили забывают то китайские автомобили отличные! Основные направления iguides таксисты, авито, китайский автопром, и мкс! Я уже и забыл когда читал какие то новости в мире технологии у вас. Читаю больше из за коментов там хоть жизнь какая то есть:). Хотя о сем это я комент то свой поправить нельзя, а я статьи хочу на темы технологий.
Сегодня в 13:55
#
+597
den3221
О и чуть не забыл горячие новости про озон, вайлдберис и распродажу с алика! Хоть про обои на телефон статья еще осталась и на этом спасибо!
Сегодня в 13:58
#
Yuri Konst
+63
Yuri Konst
Запостить вот это в блоге религия не позволяет?
Сегодня в 14:18
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EDD
+545
EDD
Опять двадцать пять😂
Сегодня в 15:19
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