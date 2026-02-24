Top.Mail.Ru

Российские водители впервые отказались покупать этот легендарный седан в пользу трех других

Фото: Grok

Легендарная «боевая классика» вылетела из топа продаж на вторичном рынке РФ. Об этом пишет «Автостат». 

Согласно источнику, речь идет о седане ВАЗ-2107. Долгое время он оставался в топе продаж подержанных автомобилей в России, но теперь впервые перестал быть самым популярным — и соскочил сразу с первого на шестое место. Вместо него по итогам января 2026 года лидером стал Kia Rio, который больше не продается в автосалонах РФ. На втором месте оказался его «брат-близнец» Hyundai Solaris, а на третьем — Ford Focus. 

Первая Lada 2107 сошла с конвеера в марте 1982 года и перестала производиться в апреле 2012 года, то есть всего 14 лет назад. Машина продавалась более 30 лет, была бестселлером всё это время и еще долго после прекращения производства. «Семерка» наряду с другой классикой была (и остается) входным билетом в мир авто для молодых водителей, а также излюбленным объектом для модификаций. Также это одна из немногих заднеприводных машин на вторичном рынке РФ. 

В январе 2026 года продажи 2107 резко просели на 22%. Это совпало с усиленным вниманием ГИБДД к дрифтерам в некоторых регионах. 
Источник:
Известия
