Российские водители вскрыли всю правду о популярнейшем китайском кроссовере. Шах и мат, скептики!

Фото: Omoda



Владельцы паркетника Omoda C7 от китайского автохолдинга Chery Automobile поделились своими впечатлениями от езды и обслуживания модели. Подробности у Quto.

«В общем, интересный вариант и опыт, пока никаких претензий», — подытожил Евгений.



Пользователь сайта Drive2 с ником lavrentjev говорит, что стал готов купить «китайца» после того, как они начали появляться у друзей и родных. Он согласен с предыдущим комментатором в вопросе мощности: «150 лс хватает для комфортной езды дом/работа/дом, да и на трассе ведёт себя вполне предсказуемо, если не задирать планку ожиданий». По динамике и управлению тоже не ожидал «ничего сверхъестественного», поэтому резюмирует — «в целом комфортный авто на каждый день».



А вот юзер KopievG говорит, что «разгон до 100 км/ч оказался даже резвее, чем [он] думал о 1.5 литрах». Еще водителя привлекла «масса других приколов: куча датчиков, голосовое управление — всё без рук». Багажник он описал как вполне приемлемый для средней семьи.



В целом владельцы Omoda C7 довольны своей покупкой и даже не думают на что-то жаловаться. Кажется, в немалой степени этому поспособствовали изначально заниженные ожидания от «китайца».

