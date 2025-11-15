Российские водители вскрыли всю правду о популярнейшем китайском кроссовере. Шах и мат, скептики!

Фото: OmodaПользователь Евгений написал, что купил Omoda C7 несколько месяцев назад несмотря на «не всегда однозначные» отзывы о бренде. Он описал свой опыт как «на данный момент исключительно позитивный». Несмотря на скромные 1,5 литра и 150 «коней» мощности Евгений заверяет: «на деле машина едет прекрасно, с разгонами в городе проблем никаких, едет плавно, мягко, отклик отличный, отзывчивая». Также он доволен мягкой подвеской, хорошей маневренностью и шумоизоляцией. Расход топлива описал как «нормальный», без конкретики.
Владельцы паркетника Omoda C7 от китайского автохолдинга Chery Automobile поделились своими впечатлениями от езды и обслуживания модели. Подробности у Quto.
«В общем, интересный вариант и опыт, пока никаких претензий», — подытожил Евгений.
Пользователь сайта Drive2 с ником lavrentjev говорит, что стал готов купить «китайца» после того, как они начали появляться у друзей и родных. Он согласен с предыдущим комментатором в вопросе мощности: «150 лс хватает для комфортной езды дом/работа/дом, да и на трассе ведёт себя вполне предсказуемо, если не задирать планку ожиданий». По динамике и управлению тоже не ожидал «ничего сверхъестественного», поэтому резюмирует — «в целом комфортный авто на каждый день».
А вот юзер KopievG говорит, что «разгон до 100 км/ч оказался даже резвее, чем [он] думал о 1.5 литрах». Еще водителя привлекла «масса других приколов: куча датчиков, голосовое управление — всё без рук». Багажник он описал как вполне приемлемый для средней семьи.
В целом владельцы Omoda C7 довольны своей покупкой и даже не думают на что-то жаловаться. Кажется, в немалой степени этому поспособствовали изначально заниженные ожидания от «китайца».