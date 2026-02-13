Top.Mail.Ru

Российские водители взбунтовались против грузовиков на дорогах. Госдума готовит жесткие меры

В России провели опрос среди водителей, и оказалось, что большинство из них раздражают грузовики на зимних трассах. Об этом пишет Quto.

Согласно источнику, в опросе поучаствовало более 4 тысяч водителей. Среди них почти 85% одобрили бы жесткие законодательные меры для фур — например, запрет выезда на дороги в снегопады, обязанность иметь при себе цепи, крупные штрафы за создание помех или блокировку движения. Примерно 40% водителей всеми руками «за» жесткие меры, а еще 45% сочувствуют дальнобойщикам, но тоже скорее поддерживают ужесточения. Всего чуть более 15% опрошенных водителей считают, что ничего менять не нужно.

Глядя на дорожные затруднения и возмущения граждан, Госдума озаботилась новыми законодательными ограничения для водителей большегрузов. Председатель комитета по транспорту Рифат Шайхутдинов предлагает на выбор три нововведения: обязательство возить с собой цепи для колес, введение на дорогах спецтехники для вытаскивания застрявших фур, а также введение для них запрета на езду в непогоду. Пережидать снегопад грузовикам предлагается на перехватывающих парковках. 

Quto
YABLOKOFON
+404
YABLOKOFON
Потом эти же водители будут ныться почему их шлак из Китая едет несколько месяцев, а в магазин не привозят свежие продукты
час назад в 15:27
