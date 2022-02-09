



По данным «Известий», Госдума собралась разрешить энергосбытовым организациям отключать от электроэнергии тех, кто занимается нелегальным майнингом. Зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев подтвердил эту информацию.



Энергопоставщики будут указывать в договорах цель использования электричества, и при выявлении расходования ресурсов на другие задачи смогут приостанавливать поставку. Ограничения коснутся как организаций, которые занимаются майнингом, так и частных лиц, добывающих криптовалюту на самодельных фермах или компьютерах. Энергосбытовые организации, вероятно, смогут предложить им заключать договоры на особых условиях с повышенной ставкой за избыточное потребление электроэнергии.



Информация о майнерах будет предоставляться энергосбытовым компаниям провайдерами интернета. Они смогут вычислять добытчиков криптовалют по особенностям потребляемого трафикам.



Логика новой нормы заключается в том, что майнеры извлекают доход из потребления электроэнергии, а следовательно, она должна поставляться им по коммерческим тарифам, а не по субсидированным, предназначенным исключительно для частных лиц.







