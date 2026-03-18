Российских таксистов хотят разделить на две категории. Что для них поменяется?

Александр

В России готовится законопроект, который разделяет водителей такси на две категории: профессионалов, работающих в таксопарках, и любителей — самозанятых граждан, подрабатывающих извозом на личных автомобилях в свободное время. Инициативу концептуально поддержали в Министерстве транспорта РФ. Авторы документа предлагают снять с частников ряд обязательных требований, которые сейчас распространяются на всех участников рынка без исключения.

Суть преобразований заключается в отмене для самозанятых водителей обязательных предрейсовых медицинских осмотров и требования об оклейке автомобиля в цветографическую схему такси. В Госдуме считают эти меры избыточными для данной категории перевозчиков. «Мы убеждены, что на частных водителей с личными автомобилями, подработчиков, не нужно распространять норму о предрейсовых осмотрах. Это избыточная мера, которая только расширяет теневую сторону рынка», — заявил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По словам парламентария, статистика аварийности подтверждает обоснованность такого подхода. За год через цифровые платформы было оформлено 223 миллиона вызова автомобилей с участием самозанятых водителей, и лишь 0,00009% (девять стотысячных процента) из них привели к авариям с пострадавшими. Лисовский также отметил, что владельцы личных автомобилей относятся к ним бережно, в отличие от водителей, арендующих машины в таксопарках, которые часто работают по 10-12 часов и вынуждены торопиться, чтобы окупить аренду.

В Минтрансе подчеркнули, что смягчение требований для самозанятых перевозчиков позволит вывести значительную часть рынка из «серой зоны». При этом в ведомстве добавили, что текущая редакция законопроекта «О деятельности по перевозке пассажиров, осуществляемой физическими лицами на личных автомобилях» требует обсуждения и корректировки.

Рекомендации

Рекомендации

