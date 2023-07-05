Российским чиновникам запретили пользоваться iPhone. Угадайте, почему?



Сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться iPhone. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, с 17 июля 2023 года всем сотрудникам Минпромторга будет запрещено использовать смартфоны от Apple — распоряжение уже было разослано всем, кто работает в ведомстве. Отмечается, что запрет коснется лишь рабочих коммуникаций и служебной деятельности — то есть, судя по всему, для личных целей использовать айфоны всё еще можно.



«Ведомости» утверждают, что аналогичный запрет в ближайшее время будет введен и в других государственных структурах — столичных и региональных. Главной причиной такого решения называется шпионская деятельность Apple, направленная против должностных лиц; то есть, iPhone скрытно и целенаправленно собирают их данные в пользу правительства США.



Напомним, что в начале июня ФСБ РФ заявила о том, что Apple сотрудничает с разведывательными ведомствами США, например, с АНБ; политика конфиденциальности Apple при этом является лживой и не соответствует действительности. Минпромторг руководствовался именно этими данными ФСБ при принятии решения.

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