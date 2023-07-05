Российским чиновникам запретили пользоваться iPhone. Угадайте, почему?

Олег

айфон


Сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться iPhone. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, с 17 июля 2023 года всем сотрудникам Минпромторга будет запрещено использовать смартфоны от Apple — распоряжение уже было разослано всем, кто работает в ведомстве. Отмечается, что запрет коснется лишь рабочих коммуникаций и служебной деятельности — то есть, судя по всему, для личных целей использовать айфоны всё еще можно.

«Ведомости» утверждают, что аналогичный запрет в ближайшее время будет введен и в других государственных структурах — столичных и региональных. Главной причиной такого решения называется шпионская деятельность Apple, направленная против должностных лиц; то есть, iPhone скрытно и целенаправленно собирают их данные в пользу правительства США.

Напомним, что в начале июня ФСБ РФ заявила о том, что Apple сотрудничает с разведывательными ведомствами США, например, с АНБ; политика конфиденциальности Apple при этом является лживой и не соответствует действительности. Минпромторг руководствовался именно этими данными ФСБ при принятии решения. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

tellurian
+4902
tellurian
На андройде типо безопасно?
Сегодня в 13:48
#
–1
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Оригинально. Но ведь запретить можно если предоставляешь служебный телефон. В правовом государстве нельзя указывать чем пользуешься если сам оплатил технику. Что-то я не слышал чтобы чиновников снабжали трубками.
Сегодня в 14:43
#
tellurian
+4902
tellurian AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Есть правила поведения на рабочем месте, регламент службы.
Там можно прописать и пои входе сдавать.
В Лукойле сдают
2 часа назад в 15:40
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