Российский аналог SpeedTest стал намного лучше

Александр


Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) выпустили обновлённую версию приложения «ПроСеть». Оно предназначено для измерения скорости доступа к интернету на смартфонах и других устройствах с Android. Скачать его можно из RuStore.

Возможности приложения «ПроСеть»:

 — Измерение скорости доступа в интернет
 — Оценка качества связи на основе данных о подключении к мобильной сети
 — Проверка доступности интернет-ресурсов
 — Выполнение пинга и трассировки

Особенности обновления:

 — Переход на геораспределенное измерение скорости сети на основе технологии CDN
 — Переработанный механизм тестирования скорости с поддержкой многопоточного режима
 — Дополнительные цветовые схемы оформления экранов и переходы между вкладками главного экрана
 — Корректное определение типа сети в проверке подключения и исправление мелких ошибок, возникавших на некоторых моделях мобильных устройств

Ранее стало известно, что российские власти планируют запретить операторам связи использовать для измерения скорости передачи данных зарубежные сервисы, в том числе самый популярный из них — SpeedTest от компании Ookla. Эти сервисы подозреваются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, якобы те могут с их помощью контролировать сети связи в стране и планировать кибератаки. Если эти сервисы попадут под запрет, операторам будет указано использовать их российские аналоги — например, «Линкметр», «ПроСеть» от Роскомнадзора, «Мегабитус» от TelecomDaily и QMS от «Ростелекома».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Помните гигантскую «сферу» из Лас-Вегаса? Скоро такую же построят поближе к нам
Нашли на AliExpress умные часы Xiaomi для фанатов Casio. Стиль и функции в одном корпусе!
Вышел первый в истории цветной Kindle. Сколько стоит?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+985
hate_u
«Разрешить приложению ПроСеть совершать звонки и управлять ими?»
До свидания.
2 часа назад в 16:36
#
kardigan
+3754
kardigan hate_u
Тебя же вроде культурно попросили!
час назад в 17:13
#

Читайте также