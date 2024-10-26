Российский аналог SpeedTest стал намного лучше

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Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) выпустили обновлённую версию приложения «ПроСеть». Оно предназначено для измерения скорости доступа к интернету на смартфонах и других устройствах с Android. Скачать его можно из RuStore.Возможности приложения «ПроСеть»:— Измерение скорости доступа в интернет— Оценка качества связи на основе данных о подключении к мобильной сети— Проверка доступности интернет-ресурсов— Выполнение пинга и трассировкиОсобенности обновления:— Переход на геораспределенное измерение скорости сети на основе технологии CDN— Переработанный механизм тестирования скорости с поддержкой многопоточного режима— Дополнительные цветовые схемы оформления экранов и переходы между вкладками главного экрана— Корректное определение типа сети в проверке подключения и исправление мелких ошибок, возникавших на некоторых моделях мобильных устройствРанее стало известно, что российские власти планируют запретить операторам связи использовать для измерения скорости передачи данных зарубежные сервисы, в том числе самый популярный из них — SpeedTest от компании Ookla. Эти сервисы подозреваются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, якобы те могут с их помощью контролировать сети связи в стране и планировать кибератаки. Если эти сервисы попадут под запрет, операторам будет указано использовать их российские аналоги — например, «Линкметр», «ПроСеть» от Роскомнадзора, «Мегабитус» от TelecomDaily и QMS от «Ростелекома».