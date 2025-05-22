Российский блогер сравнил камеры флагманов 2025 года в портретной съемке







Автор канала «Честный блог» Фил Беликов провёл масштабное сравнение камер топовых смартфонов 2025 года. В тесте приняли участие флагманы от Oppo, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Samsung, OnePlus и Google. Автор канала «Честный блог» Фил Беликов провёл масштабное сравнение камер топовых смартфонов 2025 года. В тесте приняли участие флагманы от Oppo, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Samsung, OnePlus и Google. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Автор отметил, что это первый выпуск из трёх: далее будут сравнения дневной и ночной съёмки. Участники теста: Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Huawei Mate 70 Pro, Honor Magic 7 Pro, Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 и Pixel 9 Pro.Сравнение портретов началось с оценки цвета, затем — детализации. Примеры демонстрировали различия в экспозиции: Honor делает слишком светлые кадры, а iPhone — слишком тёмные. Vivo X20 Ultra отличился высокой детализацией, особенно в коже, ткани и фоне. Samsung показал более мягкие фото с меньшим количеством деталей. Также iPhone предложил насыщенные и контрастные фото благодаря разрешению в 24 Мп, но местами он терял текстуру. Huawei порадовал проработкой кожи, но местами выдавал артефакты. Honor и Xiaomi часто пересвечивали кадры, OnePlus страдал от недостатка деталей, а Pixel показал минимальную чёткость.Отдельно Фил протестировал съёмку на фоне яркого окна, с ультрафиолетовыми лампами и при сложном освещении. iPhone выделялся насыщенностью, но часто «шумел». Vivo давал сбалансированную картинку, Huawei делал приятные, но немного искажённые фото. Xiaomi отличался контрастом и тёмными тенями, а Oppo выдавал яркие кадры с неестественными оттенками. Флагманский Pixel страдал от артефактов и слабой детализации.В целом Vivo и Huawei показали стабильный результат с хорошей детализацией. iPhone, несмотря на агрессивную обработку, тоже сохраняет позиции, а вот OnePlus и Pixel отстают по деталям. Xiaomi и Samsung заняли позицию крепких середняков, но с оговорками.