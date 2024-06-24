Российский бренд Radiotehnika представил напольные колонки Gamma для истинных меломанов



Компания Radiotehnika представил линейку акустических систем премиум-класса, которые разработаны и собраны в России. Серия состоит из двух моделей, которые позиционируются как находка для ценителей высококачественного аудио и людей, требовательных к качеству сборки и комплектующих.



Корпуса напольных колонок Gamma 3.02 и Gamma 3.03 изготовлены из низкорезонансных панелей с покрытием из специального состава, поглощающего вибрацию. Конструкция повышенной жесткости исключит резонансы даже на высокой громкости.









Фото: Radiotehnika



Внутри установлен широкочастотный ВЧ-излучатель 30 мм с тканевым куполом и прецизионным покрытием. Предусмотренные внутри корпуса полости снижают давление воздуха и делают движение диффузора плавнее. Сам диффузор изготовлен из бумажной массы с добавлением волокон тростника, пропитанной специальным составом.





Фото: Radiotehnika



Второй СЧ/НЧ-динамик на 18 см установлен в обеих моделях, но в 3.02 он отвечает за систему 2.5 полос, а в 3.03 — только за средние частоты. Его диффузор изготовлен из бумажной массы со стекловолокном. В старшей модели два излучателя 18 см, которые отвечают за низкие частоты, причем вендор обещает максимально комфортный бас благодаря точной инженерии корпуса.





Фото: Radiotehnika



Пара колонок Gamma 3.02 стоят 119 900 рублей, а за Gamma 3.03 придется выложить 199 900 рублей. Внутри установлен широкочастотный ВЧ-излучатель 30 мм с тканевым куполом и прецизионным покрытием. Предусмотренные внутри корпуса полости снижают давление воздуха и делают движение диффузора плавнее. Сам диффузор изготовлен из бумажной массы с добавлением волокон тростника, пропитанной специальным составом.Второй СЧ/НЧ-динамик на 18 см установлен в обеих моделях, но в 3.02 он отвечает за систему 2.5 полос, а в 3.03 — только за средние частоты. Его диффузор изготовлен из бумажной массы со стекловолокном. В старшей модели два излучателя 18 см, которые отвечают за низкие частоты, причем вендор обещает максимально комфортный бас благодаря точной инженерии корпуса.Пара колонок Gamma 3.02 стоят 119 900 рублей, а за Gamma 3.03 придется выложить 199 900 рублей.