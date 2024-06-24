Российский бренд Radiotehnika представил напольные колонки Gamma для истинных меломанов

Олег

Фото: Radiotechnika


Компания Radiotehnika представил линейку акустических систем премиум-класса, которые разработаны и собраны в России. Серия состоит из двух моделей, которые позиционируются как находка для ценителей высококачественного аудио и людей, требовательных к качеству сборки и комплектующих.

Корпуса напольных колонок Gamma 3.02 и Gamma 3.03 изготовлены из низкорезонансных панелей с покрытием из специального состава, поглощающего вибрацию. Конструкция повышенной жесткости исключит резонансы даже на высокой громкости.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: Radiotechnika
Фото: Radiotehnika

Внутри установлен широкочастотный ВЧ-излучатель 30 мм с тканевым куполом и прецизионным покрытием. Предусмотренные внутри корпуса полости снижают давление воздуха и делают движение диффузора плавнее. Сам диффузор изготовлен из бумажной массы с добавлением волокон тростника, пропитанной специальным составом.

Фото: Radiotechnika
Фото: Radiotehnika

Второй СЧ/НЧ-динамик на 18 см установлен в обеих моделях, но в 3.02 он отвечает за систему 2.5 полос, а в 3.03 — только за средние частоты. Его диффузор изготовлен из бумажной массы со стекловолокном. В старшей модели два излучателя 18 см, которые отвечают за низкие частоты, причем вендор обещает максимально комфортный бас благодаря точной инженерии корпуса.

Фото: Radiotechnika
Фото: Radiotehnika

Пара колонок Gamma 3.02 стоят 119 900 рублей, а за Gamma 3.03 придется выложить 199 900 рублей. 

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
4pda
Cсылки по теме:
Radiotehnika выпустила первые в своей истории наушники
Легендарные советские колонки Radiotehnika S-20 вернулись
Где слушать музыку в 2024 году? Сравнительный обзор музыкальных сервисов, доступных в России

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+276
Voreland
Ценник 😱
Сегодня в 19:02
#
+4472
Gabriel
Ну по хорошему нужно слушать.
200000₽ за хорошие колонки это не дорого.
Цена конечно впечатляет по началу, но для тех у кого техника подключаемая к этим колонкам стоит от 500 тыс.₽ и выше это не дорого.
Но опять же нужно слушать.
Сегодня в 19:27
#
tellurian
+1460
tellurian Gabriel
Нужно слушать в правильном месте и с правильной техникой. Дать им разыграться.
2 часа назад в 20:16
#
+406
den3221 tellurian
Тоесть в акустически подготовленной комнате и с хорошим усилителем? И чтоб поиграли часиков так 50!) Тогда и их уже надо менять на более хорошую акустику.
2 минуты назад
#
+39
Ovolf
Убрали три буквы r, и опля получился российский бренд. Ничего нового. Цап-царап у латышей.
Сегодня в 19:56
#