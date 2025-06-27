Российский фотограф сравнил плёночную мыльницу с режимом имитации фотоплёнки HONOR 400 Pro

Фархад

HONOR 400 Pro

Популярный фотограф Алексей Сулима, специализирующийся на съемках автомобильной рекламы, обложек глянцевых изданий и различных коммерческих проектах, протестировал новый режим имитации фотоплёнки в смартфоне HONOR 400 Pro. Результат он сравнил с обычной мыльницей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если одной из отличительных особенностей серии HONOR 200 был портретный AI-режим Harcourt, разработанный в коллаборации с легендарной парижской фотостудией, то в новой линейке его дополнили шесть пресетов. Они воспроизводят цветовой стиль популярных ретро-плёнок Kodak и Fujifilm. Новые пресеты появились в режиме «Портрет», однако они также подходят и для других сценариев.

Алексей Сулима сравнил сходство цветопередачи HONOR 400 Pro в режимах KE100, KP160 и NC200 с плёночной мыльницей и катушками Kodak Ektar 100, Kodak Portra 160 и Fujifilm 200 . Для съёмки он выбрал повседневные сценарии в магазине-кофейне Tears Of, тёмном баре, книжном магазине и на московском бульваре. Пары получившихся снимков можно увидеть и оценить ниже.

Fujifilm 200
HONOR 400 PRO
Fujifilm 200
HONOR 400 PRO
Kodak Ektar
HONOR 400 PRO
Kodak Portra 160
HONOR 400 PRO
Автор снимков отметил, что рассчитывать на идентичность фотографий и цветопередачи не стоит из-за существенно разного съемочного процесса. При съёмке на фотоаппараты светосила определяется самой плёнкой, а пользователь не может влиять на параметры диафрагмы и выдержки. По крайней мере, если говорить о популярных моделях начального уровня с функциональностью «навел и снял». В смартфоне — всё наоборот, из-за оптических и технических ограничений маленького объектива и сенсора съёмка происходит с обязательным участием алгоритмов вычислительной фотографии и коррекции основных параметров с учётом текущей сцены.

Возможно, это лишает элемента неожиданности при проявке и немного снижает ценность каждого снимка, однако даёт больше шансов на съёмку в различных сценариях. Плёнка с низкой светочувствительностью подходит только для уличных сценариев в дневное время и накладывает существенные ограничения на съёмку вечером или в помещении, а смартфон готов в любой момент обеспечить оптимальные параметры съёмки и при этом добавить фотографиям стилистику ретро за счет «перекрашивания» кадра в разных стилях, добавления лёгкой зернистости и чуть сниженного контраста.

В России предзаказ на HONOR 400 Pro с AI-камерой на 200 Мп и флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 стартует 1 июля. Новинка также может похвастаться отличным дисплеем, кремний-углеродной батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и оптимальной конфигурацией памяти 12/512 ГБ.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыта стоимость смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro в России
В продажу поступил HONOR MagicBook Pro 14 — ноутбук с флагманским Intel Ultra 9 и емким аккумулятором
Обзор флагманского смартфона Honor Magic 7

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии