Российский фотограф сравнил плёночную мыльницу с режимом имитации фотоплёнки HONOR 400 Pro







Популярный фотограф Алексей Сулима, специализирующийся на съемках автомобильной рекламы, обложек глянцевых изданий и различных коммерческих проектах, протестировал новый режим имитации фотоплёнки в смартфоне HONOR 400 Pro. Результат он сравнил с обычной мыльницей. Популярный фотограф Алексей Сулима, специализирующийся на съемках автомобильной рекламы, обложек глянцевых изданий и различных коммерческих проектах, протестировал новый режим имитации фотоплёнки в смартфоне HONOR 400 Pro. Результат он сравнил с обычной мыльницей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если одной из отличительных особенностей серии HONOR 200 был портретный AI-режим Harcourt, разработанный в коллаборации с легендарной парижской фотостудией, то в новой линейке его дополнили шесть пресетов. Они воспроизводят цветовой стиль популярных ретро-плёнок Kodak и Fujifilm. Новые пресеты появились в режиме «Портрет», однако они также подходят и для других сценариев.Алексей Сулима сравнил сходство цветопередачи HONOR 400 Pro в режимах KE100, KP160 и NC200 с плёночной мыльницей и катушками Kodak Ektar 100, Kodak Portra 160 и Fujifilm 200 . Для съёмки он выбрал повседневные сценарии в магазине-кофейне Tears Of, тёмном баре, книжном магазине и на московском бульваре. Пары получившихся снимков можно увидеть и оценить ниже.Автор снимков отметил, что рассчитывать на идентичность фотографий и цветопередачи не стоит из-за существенно разного съемочного процесса. При съёмке на фотоаппараты светосила определяется самой плёнкой, а пользователь не может влиять на параметры диафрагмы и выдержки. По крайней мере, если говорить о популярных моделях начального уровня с функциональностью «навел и снял». В смартфоне — всё наоборот, из-за оптических и технических ограничений маленького объектива и сенсора съёмка происходит с обязательным участием алгоритмов вычислительной фотографии и коррекции основных параметров с учётом текущей сцены.Возможно, это лишает элемента неожиданности при проявке и немного снижает ценность каждого снимка, однако даёт больше шансов на съёмку в различных сценариях. Плёнка с низкой светочувствительностью подходит только для уличных сценариев в дневное время и накладывает существенные ограничения на съёмку вечером или в помещении, а смартфон готов в любой момент обеспечить оптимальные параметры съёмки и при этом добавить фотографиям стилистику ретро за счет «перекрашивания» кадра в разных стилях, добавления лёгкой зернистости и чуть сниженного контраста.В России предзаказ на HONOR 400 Pro с AI-камерой на 200 Мп и флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 стартует 1 июля. Новинка также может похвастаться отличным дисплеем, кремний-углеродной батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и оптимальной конфигурацией памяти 12/512 ГБ.