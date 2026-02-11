Российский ИИ станет обязательным на законодательном уровне



Фото freepik



Правительство России Правительство России рассматривает возможность введения обязательной предустановки отечественного искусственного интеллекта на смартфоны и другую электронику. Соответствующее предложение планируется включить в готовящийся законопроект о регулировании ИИ. Минцифры должно направить документ на согласование в кабмин до конца февраля.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили проработку этой меры. Предполагается, что механизм предустановки ИИ будет аналогичен действующему с 2021 года закону об обязательных приложениях. В настоящее время в перечень программ, подлежащих предустановке, входит около сорока позиций, cреди них «Яндекс Браузер», «ВКонтакте», «Почта Mail.ru» и другие сервисы. Крупнейшими разработчиками ИИ для массового рынка в России являются «Яндекс» и «Сбер».В настоящее время приложения с искусственный интеллектом предустановлены примерно на 7% продаваемых в России смартфонов. Лидером в этом направлении является Samsung, также ИИ присутствует в аппаратах некоторых китайских брендов. К концу 2026 года доля таких устройств может вырасти до 10%. Эксперты предупреждают о жёсткой конкуренции с зарубежными аналогами, уже имеющими продвинутые возможности. Впрочем, многие пользователи уже ежедневно взаимодействуют с отечественным ИИ, даже не осознавая этого. Чат-боты в банковских и государственных сервисах, нейросети для генерации изображений, сканеры документов с распознаванием — все эти инструменты работают на российских нейросетевых алгоритмах.