Российский ИИ станет обязательным на законодательном уровне

Александр

Фото freepik

Правительство России рассматривает возможность введения обязательной предустановки отечественного искусственного интеллекта на смартфоны и другую электронику. Соответствующее предложение планируется включить в готовящийся законопроект о регулировании ИИ. Минцифры должно направить документ на согласование в кабмин до конца февраля.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили проработку этой меры. Предполагается, что механизм предустановки ИИ будет аналогичен действующему с 2021 года закону об обязательных приложениях. В настоящее время в перечень программ, подлежащих предустановке, входит около сорока позиций, cреди них «Яндекс Браузер», «ВКонтакте», «Почта Mail.ru» и другие сервисы. Крупнейшими разработчиками ИИ для массового рынка в России являются «Яндекс» и «Сбер».

В настоящее время приложения с искусственный интеллектом предустановлены примерно на 7% продаваемых в России смартфонов. Лидером в этом направлении является Samsung, также ИИ присутствует в аппаратах некоторых китайских брендов. К концу 2026 года доля таких устройств может вырасти до 10%. Эксперты предупреждают о жёсткой конкуренции с зарубежными аналогами, уже имеющими продвинутые возможности. Впрочем, многие пользователи уже ежедневно взаимодействуют с отечественным ИИ, даже не осознавая этого. Чат-боты в банковских и государственных сервисах, нейросети для генерации изображений, сканеры документов с распознаванием — все эти инструменты работают на российских нейросетевых алгоритмах.

Комментарии

YABLOKOFON
+400
YABLOKOFON
ИИнтелектуальная прослушка 😂
2 часа назад в 16:17
#
+162
olegvl2
Ага, так же как и все остальные приложения, которые никто не устанавливает😂😂😂
час назад в 17:31
#