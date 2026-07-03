Российский оператор сделал заграничный безлимит бесконечным

Российский мобильный оператор Т2 сделал свою популярную зарубежную акцию бессрочной. Об этом пишет Forbes.Согласно источнику, до сих пор акция ограничивалась летним периодом, но оператор решил продлить ее бессрочно. Теперь клиенты T2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в роуминге в 34 странах мира круглый год.Базово предоставляется по 1 Гб в сутки (в Тайване 400 Мб, в Испании и на Сейшелах — 200 Мб) в течение первых 15 дней поездки, а при наличии подписки Mixx срок продлевается еще на 7 дней. По исчерпанию 1 Гб интернет не отключается, а замедляется; то есть, им можно продолжать пользоваться бесплатно, но очень медленно. Максимальную скорость можно разблокировать за деньги до конца суток.После запуска бесплатного роуминга объемы мобильного трафика у T2 за границей выросли втрое, а чаще всего абоненты активировали акцию в Турцию. Чтобы всё заработало, нужно включить бесплатную опцию в настройках ЛК. Также, помимо трафика, можно расходовать свой домашний пакет минут для сотовых звонков в Россию.