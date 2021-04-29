





Российския компания Mobile Inform Group сообщила, что на ее сайте теперь доступен заказ отечественного защищенного планшета MIG T8X под управлением ОС Astra Linux. Отмечается, что эта система входит в реестр российского ПО, а также это единственная отечественная система, которая поддерживается The Linux Foundation.Сам MIG T8X является защищенным планшетом, предназначенным для эксплуатации в суровых условиях: так, за счёт съёмного морозостойкого аккумулятора устройство способно работать до 12 часов без подзарядки при температуре -20 С° и 4-5 часов при -30С°, при этом поддерживается горячая замена батареи. Также выделяется наличие порта для подключения самой разной рабочей периферии, от считывателей QR-кодов и HF/UHF-меток до средств тепловизионной съемки и измерения вибраций.При этом, кроме отечественной Astra Linux, планшет может работать на Windows 10 или Android в зависимости от установленного процессора, который может быть или Intel Celeron N3450, или Qualcomm Snapdragon 632. Объем ОЗУ составляет 3 или 4 ГБ, встроенного накопителя — 32 или 64 ГБ. Экран защищен ударопрочным стеклом и имеет разрешение 1280х800 при 8 дюймах.Что касается стоимости, что промышленный защищенный планшет MIG T8X можно заказать на официальном сайте за 92 115 рублей в стоковой комплектации, также есть возможность сконфигурировать его под свои нужды.