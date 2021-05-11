



Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать канал «Царьграда» на YouTube. В случае отказа, с 25 мая Google должна выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения требований, причём эта сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза.



Как подсчитала юридическая фирма Baker & McKenzie, представляющая интересы Google в этом споре, через семь месяцев задержки сумма неустойки составит 94 триллиона рублей. Это больше, чем капитализация холдинга Alphabet, куда входит Google.



Канал «Царьграда» принадлежит Константину Малофееву, который находится под американскими санкциями. Если Google разблокирует этот канал, компания может быть оштрафована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкционных ограничений.



Примечательно, что неустойка, установленная судом, будет взыскиваться в пользу «Царьграда». То есть в теории спустя 7 месяцев российский суд может «обанкротить» Alphabet, а небольшой интернет-телеканал может стать таким же «богатым», как американский IT-гигант сейчас.







