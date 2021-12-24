



Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы возложил на компанию Meta штраф в размере 1,9 миллиарда рублей. Она, как и Google, обвинялась в отказе удалять запрещённую в России информацию.



Речь шла о повторном нарушении, поэтому суд квалифицировал дело по части 5 статьи 13.41 КоАП и применил оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 от выручки Meta в России в 2020 году. У Meta нет российского юрлица, поэтому неизвестно, сколько эта компания заработала в нашей стране.



Компании Meta, которую возглавляет Марк Цукерберг, принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp. Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что она систематически не удаляла контент со следующей информацией:





Оскорбление чувств верующих

Недостоверная общественно значимая информация

Пропаганда индифферентного отношения к жизни и здоровью несовершеннолетних

Пропаганда взглядов и идеологии экстремистских организаций

Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ

Ранее тот же судья оштрафовал по тем же основаниям Google, штраф для этой компании составил 7,221 миллиарда рублей.Роскомнадзор не исключил наложение новых оборотных штрафов на Google и Meta, поскольку неудалёнными на их площадках остаётся несколько тысяч запрещённых в России материалов. В 2021 году Роскомнадзор составил на иностранные IT-компании 23 протокола, а сумма штрафов по ним превысила 83 миллиона рублей. Если компания заплатила штраф за отказ удалить какой-либо материал и не удалила его, она может быть оштрафована повторно на более крупную сумму. Штраф лишь одна из мер воздействия, другие — замедление трафика или блокировка ресурса.





