Apple Pay Санкции

Российский суд объяснил, нарушает ли отключение Apple Pay права потребителей

Александр


Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел иск местной жительницы к российскому представительству Apple — ООО «Эппл рус». Поводом для судебного разбирательства стало отключение работы платёжного сервиса Apple Pay в России.

Истец указала, что ей принадлежит iPhone 8, поддерживающий бесконтактные платежи, но после ухода Apple из России из-за введения санкций возможность расплачиваться через Apple Pay была отключена. Она требовала от ООО «Эппл рус» восстановить ей доступ к Apple Pay и возместить моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Главным доводом стало то, что Apple не продаёт смартфоны без поддержки бесконтактных платежей, а значит, включает стоимость использования Apple Pay в цену продукции, а отключение этого сервиса ухудшило потребительские качества устройства.

Представитель ООО «Эппл рус» не стал отрицать, что Apple Pay больше не работает в России, но не согласился с тем, что качество смартфонов из-за этого ухудшилось. Он заявил, что отключение некоторых функций устройства предусмотрено пользовательским соглашением, с условиями которого истец согласилась при первичной активации устройства, а также сослался на то, что истец не доказала, что основной причиной покупки iPhone была возможность использования Apple Pay, и что продавец был поставлен в известность об этом. Также он сказал, что ООО «Эппл рус» не является надлежащим ответчиком по иску, поскольку не отвечает за работоспособность Apple Pay и другого ПО Apple.

Суд согласился с доводами представителя ООО «Эппл рус» и полностью отказал истцу в исковых требованиях.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Найден простой способ расплачиваться через Apple Pay
Apple Pay и Google Pay больше нет в России. Как пользоваться бесконтактной оплатой на смартфоне?
В «СБПэй» появилась поддержка NFC. Полноценная замена Google Pay и Apple Pay готова

Рекомендации

Рекомендации

Поиск Google изменился — обновление понравится не всем
Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+250
Paspartu
Почему-то про чип u1 никто не переживает. За который мы так же платим при покупке смартфона.
2 часа назад в 13:46
#