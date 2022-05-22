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Российский суд объяснил, нарушает ли отключение Apple Pay права потребителей
Александр Кузнецов —
Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел иск местной жительницы к российскому представительству Apple — ООО «Эппл рус». Поводом для судебного разбирательства стало отключение работы платёжного сервиса Apple Pay в России.
Истец указала, что ей принадлежит iPhone 8, поддерживающий бесконтактные платежи, но после ухода Apple из России из-за введения санкций возможность расплачиваться через Apple Pay была отключена. Она требовала от ООО «Эппл рус» восстановить ей доступ к Apple Pay и возместить моральный вред в размере 1 миллиона рублей.
Главным доводом стало то, что Apple не продаёт смартфоны без поддержки бесконтактных платежей, а значит, включает стоимость использования Apple Pay в цену продукции, а отключение этого сервиса ухудшило потребительские качества устройства.
Представитель ООО «Эппл рус» не стал отрицать, что Apple Pay больше не работает в России, но не согласился с тем, что качество смартфонов из-за этого ухудшилось. Он заявил, что отключение некоторых функций устройства предусмотрено пользовательским соглашением, с условиями которого истец согласилась при первичной активации устройства, а также сослался на то, что истец не доказала, что основной причиной покупки iPhone была возможность использования Apple Pay, и что продавец был поставлен в известность об этом. Также он сказал, что ООО «Эппл рус» не является надлежащим ответчиком по иску, поскольку не отвечает за работоспособность Apple Pay и другого ПО Apple.
Суд согласился с доводами представителя ООО «Эппл рус» и полностью отказал истцу в исковых требованиях.
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