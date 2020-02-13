



Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американские сервисы Twitter и Facebook за отказ переносить на российские серверы персональные данные российских пользователей. Они должны заплатить по 4 миллиона рублей.



Компания Twitter Inc. была признана судом виновной в нарушении ч. 8 ст. 13.11 КоАП — невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны. Аналогичное наказание возложено на Facebook.



Административные дела в отношении Facebook и Twitter были возбуждены Роскомнадзором 31 января 2020 года. Ведомство уже не первый раз предъявляет претензии к этим сервисам: весной 2019 года суд по его жалобе возложил на компании штраф по три тысячи рублей за то, что они не ответили на запросы о том, где хранятся данные россиян. В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушение требований законодательства в отношении хранения персональных данных россиян. За такие нарушения юридические лица платят штраф в размере 1 млн до 6 млн рублей, а должностные лица от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.







