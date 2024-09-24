Российский «Тетрис» спасает от тяжких травм прошлого

Артем
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Исследования показали, что для снижения симптомов посттравматического синдрома (ПТСР) достаточно складывать блоки по 20 минут в день.

Такое открытие сделали шведские ученые, во главе с профессором Эмили Холмс. Пытаясь помочь пациентам побороть ПТСР, они обнаружили, что с этим хорошо справляется всемирно известная головоломка «Тетрис», созданная советским программистом Алексеем Пажитновым. 

В исследовании приняли участие 164 шведских медработника. В период пандемии COVID-19 они работали на износ и повидали немало нелицеприятных моментов, связанных с пациентами. Пережитое оставило несгладимую психологическую травму, которая стала частью их повседневной жизни. Так на стартовом этапе эксперимента, пациенты рассказывали, что болезненные воспоминания всплывают минимум 15 раз в неделю.

В процессе лечения испытуемых просили сконцентрироваться на своих флешбеках. Затем людей разделили на группы: одни 20 минут играли в «Тетрис», другие слушали философские передачи. 

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Спустя пять недель терапии, увлеченные сборкой блоков отметили снижение навязчивых воспоминаний в среднем на 85,9%. Половина из них утверждают, что тревожность исчезла вовсе. При этом положительный эффект от игровых сессий сохранялся до 6 месяцев. Они стали более продуктивными как на работе, так и в повседневной жизни, в тот момент, как у слушателей противоположной группы этого не наблюдалось, а порог эмоционального выгорания и сниженной концентрации был выражен ярче.

Авторы объясняют, что «Тетрис» задействует зрительное и пространственное мышление, что помогает снизить эмоциональное воздействие травматических образов, поскольку игра требует активно использовать память и отвлекает от негативных воспоминаний.

Открытие может стать основой для разработки новых методов терапии. Ученые надеются, что использование игры поможет предотвратить симптомы ПТСР или снизить их.
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Источник:
BMC
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Комментарии

tellurian
+1883
tellurian
Всем раздавать игру нужно.
2 часа назад в 18:30
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