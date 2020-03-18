Студент Донского государственного технического университета Дмитрий Борисов предложил преподавателю информатики Александру Кузину не отменять лекции из-за карантина, а проводить их виртуально в игре Minecraft. Тот согласился.
Из-за того, что нас перевели на дистанционное обучение, лекции проходят в онлайн-режиме, а простым голосовым чатом моих одногруппников не заинтересуешь. Поэтому решили собраться в игре — это нечто необычное и уникальное для нас.
Мы быстро построили аудиторию, настроили сервер, получили от этого массу удовольствия и чувство единства, которого нам из-за дистанционного обучения, увы, не хватает.
18 марта в Minecraft была проведена лекция по функциональному программированию. Студенты воссоздали аудиторию вуза, поставив парты, доску и кафедру для преподавателя. Они общались через мессенджер Discord, а студенты и преподаватель присутствовали в качестве персонажей. Лекция целиком транслировалась в сервисе Twitch с ретрансляцией в официальном сообществе ДГТУ в соцсети «ВКонтакте», её смотрели и комментировали тысячи людей. Многие из них были восхищены этим экспериментом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия