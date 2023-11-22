Российскую ОС для смартфонов подозревают в слежке в пользу США

Олег

Аврора


Разработчики попросили Минцифры проверить «Ред ОС» на предмет шпионских «закладок» в коде. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, тревогу забил владелец другой российской мобильной операционной системы «Аврора». Он подозревает, что в коде «Ред Софта» могут содержаться «закладки» американских разработчиков.

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«Ростелеком» направил в экспертный совет при Минцифры РФ жалобу на включение мобильной ОС «Ред ОС М» в реестр отечественного ПО. Среди прочего, приглашенные в совет эксперты указали на зависимость операционной системы от AOSP компании Google: использование этого инструментария подразумевает соблюдение лицензионного соглашения Google. А это, в свою очередь, противоречит самой идее суверенного софта.

Поскольку в условия использования от Google входит интеграция её сервисов со всеми сопутствующими аналитическими инструментами, разработчики опасаются, что «Ред ОС М» может оказаться шпионским инструментом. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Dmitriy
+786
Dmitriy
Российскую, ага. В виде очередной поделки на AOSP...
Сегодня в 16:03
#
+132
migachevm
никак рынок не поделят чтобы госбабки на постоянной основе мог пилить только один игрок рынка😌 нафиг не нужны нам ни аврора ни любое подобие отечественного умнофона, как минимум ближайшие лет 30-50 кроме китайских бюджетных поделок для госсектора я сомневаюсь что мы увидим годноту для тех кто пользовался айфоном
Сегодня в 16:08
#
tellurian
+4772
tellurian
Снова мышиная возня под ковром за бюджетные деньги.
Сегодня в 16:13
#
Pavel Nikiforov
+644
Pavel Nikiforov
Ну да, рт ссыт и устраивает "честную" конкуренцию 🤣🤣🤣
9 минут назад
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