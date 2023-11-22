Российскую ОС для смартфонов подозревают в слежке в пользу США



Разработчики попросили Минцифры проверить «Ред ОС» на предмет шпионских «закладок» в коде. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, тревогу забил владелец другой российской мобильной операционной системы «Аврора». Он подозревает, что в коде «Ред Софта» могут содержаться «закладки» американских разработчиков.







«Ростелеком» направил в экспертный совет при Минцифры РФ жалобу на включение мобильной ОС «Ред ОС М» в реестр отечественного ПО. Среди прочего, приглашенные в совет эксперты указали на зависимость операционной системы от AOSP компании Google: использование этого инструментария подразумевает соблюдение лицензионного соглашения Google. А это, в свою очередь, противоречит самой идее суверенного софта.



Поскольку в условия использования от Google входит интеграция её сервисов со всеми сопутствующими аналитическими инструментами, разработчики опасаются, что «Ред ОС М» может оказаться шпионским инструментом.