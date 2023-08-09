Россию и Беларусь отключат от популярных сервисов для разработчиков

Александр



По данным «Коммерсанта», австралийская компания Atlassian объявила о предстоящем уходе из России и Беларуси. Ей принадлежат сервисы Trello, Jira и Confluence, популярные среди сотрудников IT-компаний и независимых разработчиков.

Jira — это система отслеживания ошибок, Trello — сервис управления проектами, а Confluence — программа для совместной работы с проектами. Все три продукта широко востребованы в России и Беларуси.

Компания Atlassian перестанет оказывать услуги в России и Беларуси с сентября 2023 года. Пользователи из этих стран уже начали получать уведомления о том, что их аккаунты окажутся деактивированы. У них есть примерно месяц на то, чтобы подготовиться к этому — например, перенести свои данные в другие сервисы.

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Комментарии

+569
jkttim
Вы опоздали с новость так чуть-чуть совсем на 1.5 года :)))))))
Сегодня в 10:09
#
13den666
+447
13den666
Jira? Да и хрен с ней, давно пора самим отказаться от этого глучного сервиса
Сегодня в 10:10
#
–83
876589
Пускай уебы-т
Сегодня в 10:16
#
+713
Paspartu
Коробочная версия тоже перестанет работать?
2 часа назад в 10:56
#
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