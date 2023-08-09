Россию и Беларусь отключат от популярных сервисов для разработчиков





По данным «Коммерсанта», австралийская компания Atlassian объявила о предстоящем уходе из России и Беларуси. Ей принадлежат сервисы Trello, Jira и Confluence, популярные среди сотрудников IT-компаний и независимых разработчиков.



Jira — это система отслеживания ошибок, Trello — сервис управления проектами, а Confluence — программа для совместной работы с проектами. Все три продукта широко востребованы в России и Беларуси.



Компания Atlassian перестанет оказывать услуги в России и Беларуси с сентября 2023 года. Пользователи из этих стран уже начали получать уведомления о том, что их аккаунты окажутся деактивированы. У них есть примерно месяц на то, чтобы подготовиться к этому — например, перенести свои данные в другие сервисы.

