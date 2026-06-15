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Россию ненадолго отключат от мобильного интернета и сотовой связи
Фото Magnific
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 15 июня 2026 года допустила возникновение проблем с интернетом и различными видами связи в ряде регионов в период проведения выборов. Она подчеркнула, что подобные ограничения будут вводиться в интересах обеспечения безопасности граждан. По словам Памфиловой, не стоит роптать на сбои, поскольку на чаши весов ставятся удобство доступа к сети и сохранённые человеческие жизни. Глава ЦИК также отметила, что избирательные комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях, а на избирательных участках будут установлены дополнительные точки доступа Wi-Fi.
Единый день голосования в 2026 году запланирован на 13 сентября, в этот период пройдут выборные кампании разного уровня, включая выборы в Государственную думу и законодательные собрания в ряде субъектов РФ. В прошлом году во время выборов фиксировались DDoS-атаки на портал «Госуслуги» и систему ДЭГ, что приводило к временным затруднениям доступа к этим ресурсам. ЦИК совместно с Минцифры и операторами связи разработали дополнительные меры защиты, включая резервирование каналов и усиление фильтрации трафика. Памфилова не уточнила, в каких именно регионах могут возникнуть проблемы, но подчеркнула, что решение об отключении связи будет приниматься в каждом случае отдельно профильными ведомствами.
Иcпользование на избирательных участках точек Wi-Fi и резервных каналов позволит сохранить функционирование системы ДЭГ даже при отключении сотовых сетей. Выборы 2026 года станут первыми, где будет применяться обновлённая версия платформы ДЭГ, разработанная с учётом опыта кибератак.
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