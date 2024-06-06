«Ростелеком» начал внедрять наследие Nokia

Компания «Ростелеком» рассказала о процессе использования наработок финской Nokia в своей деятельности. Информацию собрали в «РИА Новостях».
Фото: cloudfront
Напомним, что в мае текущего года президент РФ разрешил «дочке» «Ростелекома» приобрести долю Nokia в их совместном предприятии «РТК - Сетевые технологии». Позже представители компании сообщили, что эта сделка позволит интегрировать «РТК - Сетевые технологии» в группу «Ростелекома». Сейчас этот процесс в самом разгаре.
Фото: cloudfront
Напомним, что в мае текущего года президент РФ разрешил «дочке» «Ростелекома» приобрести долю Nokia в их совместном предприятии «РТК - Сетевые технологии». Позже представители компании сообщили, что эта сделка позволит интегрировать «РТК - Сетевые технологии» в группу «Ростелекома». Сейчас этот процесс в самом разгаре.
«Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Были планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком"», — финдир «Ростелекома» Сергей Анохин.
Представитель компании также уточнил, что наработки Nokia сейчас интегрированы в развитие оборудование для импортозамещения.
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