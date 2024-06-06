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«Ростелеком» начал внедрять наследие Nokia

Олег

Компания «Ростелеком» рассказала о процессе использования наработок финской Nokia в своей деятельности. Информацию собрали в «РИА Новостях».

Nokia
Фото: cloudfront

Напомним, что в мае текущего года президент РФ разрешил «дочке» «Ростелекома» приобрести долю Nokia в их совместном предприятии «РТК - Сетевые технологии». Позже представители компании сообщили, что эта сделка позволит интегрировать «РТК - Сетевые технологии» в группу «Ростелекома». Сейчас этот процесс в самом разгаре.

«Были большие планы по развитию и привнесению технологий в Россию - в первую очередь телеком-наработок, совместное вложение. Были планы и намерения, Nokia хотела инвестировать достаточно много в Россию. Фигурировали 10 миллиардов, которые они были готовы вкладывать в итоге. Понятно, что эти планы были пересмотрены, но тем не менее компетенции, собранные в этой компании, по сложному телекому, технологиям, оборудованию - они существуют, они сейчас интегрированы в "Ростелеком"», — финдир «Ростелекома» Сергей Анохин. 

Представитель компании также уточнил, что наработки Nokia сейчас интегрированы в развитие оборудование для импортозамещения. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+22
olegvl2
😂
2 часа назад в 12:35
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