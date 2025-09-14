«Ростелеком» перестал работать по всей стране

У крупного российского интернет-провайдера возник большой сбой по всей стране. Об этом сообщил представитель Роскомнадзора.
«Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», — сказал начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко.
Он добавил, что специалисты РТК уже работают над устранением проблемы.
Ранее сегодня же Центральная избирательная комиссия сообщила о большой DDoS-атаке на свои интернет-ресурсы. «Лег интернет, у нас не было интернета», — прокомментировала ситуацию глава ведомства Элла Памфилова.