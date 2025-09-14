«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Олег

РТК


У крупного российского интернет-провайдера возник большой сбой по всей стране. Об этом сообщил представитель Роскомнадзора.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети», — сказал начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко. 

Он добавил, что специалисты РТК уже работают над устранением проблемы.

Ранее сегодня же Центральная избирательная комиссия сообщила о большой DDoS-атаке на свои интернет-ресурсы. «Лег интернет, у нас не было интернета», — прокомментировала ситуацию глава ведомства Элла Памфилова. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Lenta.ru
Cсылки по теме:
Провайдеров и операторов обяжут следить за абонентами и доносить на тех, кто вызывает подозрения
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+48
makc80
За мкадом работает))))
29 минут назад
#