«Ростелеком» поднимает цены на интернет

Об этом сказано в рассылке провайдера. В сообщении предупреждают, что с января оплата увеличится примерно на 30 рублей.
Рост цен затронет только часть тарифов, список которых опубликуют позже.
«В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит 5%, около 30 рублей [в месяц]. При этом для 70% абонентов тарифы не поменяются и останутся на прежнем уровне. Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь, в личном кабинете, на сайте», — представитель «Ростелекома»
По словам «Ростелекома» причина изменения цен — постоянно растущий объем трафика.
Ранее мы рассказывали, что некоторые мобильные операторы уже успели «осчастливить» тарифными переменами в будущем году.