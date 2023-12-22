«Ростелеком» поднимает цены на интернет

Артем
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Об этом сказано в рассылке провайдера. В сообщении предупреждают, что с января оплата увеличится примерно на 30 рублей.

Рост цен затронет только часть тарифов, список которых опубликуют позже.

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«В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит 5%, около 30 рублей [в месяц]. При этом для 70% абонентов тарифы не поменяются и останутся на прежнем уровне. Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь, в личном кабинете, на сайте», — представитель «Ростелекома» 

По словам «Ростелекома» причина изменения цен — постоянно растущий объем трафика. 

Ранее мы рассказывали, что некоторые мобильные операторы уже успели «осчастливить» тарифными переменами в будущем году.
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Источник:
Rozetked
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Комментарии

samOsebe
+539
samOsebe
ничего страшного нет. не знаю как кто а я много лет с ними, начиная с он-лайма, и это первое повышение за все годы. сумма повышения абсолютно адекватна качеству (повторюсь: говорю за свой опыт) связи.
2 часа назад в 18:39
#
John Doe
+665
John Doe samOsebe
Молитесь, чтобы у вас все работало. Если вдруг что-то случится, эта контора вам не поможет. Вот буквально — просто будет футболить и кормить завтраками. И не неделю, а многие месяцы. Проверено на собственном опыте — меня уже полгода кормят, а сейчас сказали, что вообще не могут устранить неисправность. Как вам такое, нормально? Ради интереса почитайте отзывы к их приложению в App Store, там люди пишут о том же самом.
час назад в 20:01
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samOsebe
+539
samOsebe John Doe
молиться нет ни малейшего интереса. я и написал — из моего опыта. проблемы были пару раз, но решались оперативно и с извинениями. видимо повезло)
38 минут назад
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