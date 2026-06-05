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«Ростелеком»: пользователи перейдут с iPhone на Android и российскую «Аврору» ради MAX

Артем


Мессенджер уже «устойчиво занял свое место», считает глава компании.

«Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше либо люди будут переходить на телефоны на Android, или на других операционных системах, например, на "Аврору"», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, мессенджер MAX «устойчиво занял свое место», в том числе среди российских пользователей. 

Ранее глава Минцифры Маскут Шадаев сообщил, что 20% пользователей MAX приходится на — пользователи iOS. По данным «Ростелекома», за прошлую неделю только в сети T2 было 24,5 млн пользователей MAX.

Напомним, что на днях мессенджер MAX удалили из App Store из-за санкций.
-9
Источник:
ТАСС
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Комментарии (5)

YABLOKOFON
+507
YABLOKOFON
Ага ага бежим уже тапки роняем ради скама андроиды покупать и поделия на Авроре 😂🤡
час назад в 19:42
#
+21
regioner
что он курит? Кому нахрен нужен этот максус
час назад в 19:46
#
+720
den3221
Ну ростелеком это знатные …….,….!
57 минут назад
#
Вася Вотафаков
+6566
Вася Вотафаков
Если пользователей айфон не остановило даже отсутствие банковских приложений в магазине, то какой-то скам вряд ли переубедит
49 минут назад
#
+57
sharpmaind
Уже выставил айф на авито, только ради авроры и макса, к чёрту эти богомерзкие огрызки. Даёшь православную Аврору!!!
44 минуты назад
#

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