«Ростелеком»: пользователи перейдут с iPhone на Android и российскую «Аврору» ради MAX

Мессенджер уже «устойчиво занял свое место», считает глава компании.
«Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше либо люди будут переходить на телефоны на Android, или на других операционных системах, например, на "Аврору"», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2026.
По его словам, мессенджер MAX «устойчиво занял свое место», в том числе среди российских пользователей.
Ранее глава Минцифры Маскут Шадаев сообщил, что 20% пользователей MAX приходится на — пользователи iOS. По данным «Ростелекома», за прошлую неделю только в сети T2 было 24,5 млн пользователей MAX.
Напомним, что на днях мессенджер MAX удалили из App Store из-за санкций.