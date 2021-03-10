Компания «Ростелеком» планирует создать и выпустить мобильное приложение «Биометрия». В нём граждане РФ смогут сдавать и регистрировать свои биометрические данные, такие, как запись голоса или фотография лица.
Представитель компании рассказал, что на основе этих данных граждане смогут совершать платежи с помощью лица, проходить на стадионы и концерты, подписывать договоры, получать юридические услуги и сдавать промежуточные экзамены дистанционно. Запуск приложения — это очередной шаг к формированию базы Единой биометрической системы. Правительство РФ рассматривает и другие способы ускорения массового сбора данных граждан — например, Министерство цифрового развития предлагает осуществлять сбор биометрии в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Сейчас такую информацию могут собирать только банки. При отказе от предоставления биометрических данных могут быть введены административные меры — например, пользователь потеряет возможность получать некоторые госуслуги.
Единая биометрическая система была предложена Центробанком и Министерством цифрового развития, и запущена в июле 2018 года. «Ростелеком» является её оператором. В феврале 2021 года количество зарегистрированных граждан составляет приблизительно 164000, а до 2024 года эту базу планируется расширить до 70 млн пользователей.
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с этим бесполезно бороться. государство хочет — оно получит.
Россияне: да сколько можно это терпеть, настало время чтобы сказать довольно, пора сплотиться и твердо заявить государству что мы против того что бы нас зондировали такими холодными руками!