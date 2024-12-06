Роуминг между Россией и Беларусью отменят весной







Россия и Белоруссия официально договорились об отмене роуминга между странами. С 1 марта 2025 года начнёт действовать новое правило, по которому сотовые операторы обеих стран обязаны предоставлять услуги связи — звонки, сообщения и интернет — по тарифам, сопоставимым с домашней сетью.

Россия и Белоруссия официально договорились об отмене роуминга между странами. С 1 марта 2025 года начнёт действовать новое правило, по которому сотовые операторы обеих стран обязаны предоставлять услуги связи — звонки, сообщения и интернет — по тарифам, сопоставимым с домашней сетью.

Нововведение направлено на упрощение взаимодействия между жителями двух государств, повышение доступности связи и снижение расходов пользователей. Это особенно актуально для тех, кто регулярно путешествует между странами. Нововведение направлено на упрощение взаимодействия между жителями двух государств, повышение доступности связи и снижение расходов пользователей. Это особенно актуально для тех, кто регулярно путешествует между странами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее мы писали, что «дорожная карта» поэтапной отмены роуминга между двумя странами была принята и подписана еще в 2019 году. Реализовать её планировалось в 2020-м, однако сроки не раз переносились.