Роуминг между Россией и Беларусью отменят весной

Россия и Белоруссия официально договорились об отмене роуминга между странами. С 1 марта 2025 года начнёт действовать новое правило, по которому сотовые операторы обеих стран обязаны предоставлять услуги связи — звонки, сообщения и интернет — по тарифам, сопоставимым с домашней сетью.
Нововведение направлено на упрощение взаимодействия между жителями двух государств, повышение доступности связи и снижение расходов пользователей. Это особенно актуально для тех, кто регулярно путешествует между странами.