Рубль поразительно укрепился — такого курса доллара не видели уже два года

Олег

Доллар


Российская валюта пробила новые отметки и закрепилась там. Это следует из графика торговли на бирже Forex.

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Если смотреть на сценарий прошлого года, то курс рубля к доллару должен был начать откатываться примерно с апреля, и к лету быть на уровне 90 рублей. Этого и в помине нет: долгое время курс балансировал на отметке 80 рублей за доллар, но в последние несколько дней пробил эту отметку, а сегодня и вовсе закрепился ниже 79 рублей.

Сегодня российская национальная валюта торгуется примерно по 78,5 за доллар. В последний раз такой курс был весной 2023 года. При этом официальный курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 79,6037 рубля, а на завтра он пока неизвестен.

Ранее я рассказывал, что происходит с ценами на вторичном рынке электроники из-за затяжного укрепления рубля и заниженного спроса на товары в стране. Зарубежная техника вроде айфонов очень привлекательно подешевела, однако свои старые девайсы продавать тоже придется весьма дешево. 

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Комментарии

tellurian
+2419
tellurian
Спроса на валюту внутри страны нет.
Многие перешли на национальные валюты и крипту.
Сколько общаюсь со знакомыми, кто активно везёт импортное оборудование, через альтернативные маршруты платят.
Потому доллары и евро мало кому нужны. Только для отпуска с собой взять.
Санкции на банки в деле.
2 часа назад в 15:56
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