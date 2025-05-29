Рубль поразительно укрепился — такого курса доллара не видели уже два года

Российская валюта пробила новые отметки и закрепилась там. Это следует из графика торговли на бирже Forex.
Сегодня российская национальная валюта торгуется примерно по 78,5 за доллар. В последний раз такой курс был весной 2023 года. При этом официальный курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 79,6037 рубля, а на завтра он пока неизвестен.
Ранее я рассказывал, что происходит с ценами на вторичном рынке электроники из-за затяжного укрепления рубля и заниженного спроса на товары в стране. Зарубежная техника вроде айфонов очень привлекательно подешевела, однако свои старые девайсы продавать тоже придется весьма дешево.