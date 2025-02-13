Рубль укрепился из-за желания Трампа сблизить Россию и США

Президент США Дональд Трамп 12 февраля поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, о чём рассказали обе стороны. Беседа длилась полтора часа, главы стран обсуждали конфликт России и Украины, развитие искусственного интеллекта и другие вопросы. Трамп заявил о желании инициировать переговоры и добиться мира между Россией и Украиной, и в этом же, по его словам, заинтересованы главы этих стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский.
На фоне этих новостей рубль укрепился: на межбанковской бирже доллар упал с 96,5 до 91,2 рубля (минимум 13 февраля был 89,5 рублей). В последний раз такой курс наблюдался в сентябре 2024 года. Евро тоже «подешевел»: 11 февраля в пике он стоил 100 рублей, 12 февраля торговался на уровне 97,5 рублей, а к полудню 13 числа упал до 94 рублей, хотя к моменту написания заметки набрал ещё почти 80 копеек.
Рынок акций российских компаний положительно принял новость о потенциальном завершении военного конфликта России с Украиной и сближении России с США — ценные бумаги показали рост. Также подорожали фьючерсы на драгоценные металлы и природный газ, а нефть, напротив, стала чуть дешевле.