Рубль укрепился из-за желания Трампа сблизить Россию и США

Александр


Президент США Дональд Трамп 12 февраля поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, о чём рассказали обе стороны. Беседа длилась полтора часа, главы стран обсуждали конфликт России и Украины, развитие искусственного интеллекта и другие вопросы. Трамп заявил о желании инициировать переговоры и добиться мира между Россией и Украиной, и в этом же, по его словам, заинтересованы главы этих стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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Трамп и Путин договорились о личной встрече, но пока не определено, где она состоится (возможные варианты — США, Россия или ОАЭ). Трамп также заявил о необходимости идти на сближении с Россией, что подразумевает возобновление экономических и дипломатических связей.



На фоне этих новостей рубль укрепился: на межбанковской бирже доллар упал с 96,5 до 91,2 рубля (минимум 13 февраля был 89,5 рублей). В последний раз такой курс наблюдался в сентябре 2024 года. Евро тоже «подешевел»: 11 февраля в пике он стоил 100 рублей, 12 февраля торговался на уровне 97,5 рублей, а к полудню 13 числа упал до 94 рублей, хотя к моменту написания заметки набрал ещё почти 80 копеек.



Рынок акций российских компаний положительно принял новость о потенциальном завершении военного конфликта России с Украиной и сближении России с США — ценные бумаги показали рост. Также подорожали фьючерсы на драгоценные металлы и природный газ, а нефть, напротив, стала чуть дешевле.

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Комментарии

tellurian
+2152
tellurian
Он и ниже 90 был сегодня :)
Ждём март.
10 минут назад
#
EDD
+517
EDD tellurian
И что там, в марте, что вы его так ждёте?
6 минут назад
#
tellurian
+2152
tellurian EDD
Будет эффект от январских санкций. Курс будет выше текущих значений.
минуту назад
#

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