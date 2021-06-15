Пользователи «Сбера» отмечают проблемы в работе банка. У некоторых клиентов не проходит оплата товара на кассе в магазинах или через интернет, невозможно перевести деньги через мобильное приложение и снять или положить наличность в банкомате.



Проблема не особо массовая, но жалобы зафиксировали специализированные сайты, вроде DownDetector.







Аналогичные жалобы возникли у пользователей сервиса «Яндекс.Еда» — некоторые из них не могут оформить заказ и остаются голодными. Примечательно, что другие сервисы «Яндекса» работают нормально.







Скорее всего, проблемы «Сбера» и «Яндекса» не связаны друг с другом. Компании наверняка знают о сбоях и работают над их устранением. Обычно это занимает не больше часа.







