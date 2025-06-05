Руководство по eSIM на iPhone — что нужно знать в 2025 году

Впервые технология eSIM вошла в массовое использование в середине 2010-х годов. Прошло уже более десятилетия, но одна лишь Apple исправно добавляет eSIM во все свои портативные устройства — iPhone, iPad и Watch. Другие вендоры, производящие Android-устройства, тоже это делают, но встретить eSIM в смартфоне бюджетного или среднего уровня довольно сложно.
Технология очень удобна, настолько, что только ради нее стоит присмотреться к смартфонам Apple. В этом тексте мы расскажем о росссийских eSIM: как установить карту на iPhone, какие модели поддерживают и как всё настроить. Разбираем по шагам.
Содержание:
- Что такое eSIM и как она работает
- Поддержка eSIM в устройствах Apple
- Как оформить и активировать eSIM
- Использование двух номеров на iPhone
- Управление тарифами и настройками связи
- Значки состояния и их значения
- Преимущества использования eSIM
- Заключение
Что такое eSIM и как она работает
Фото: Мегафон
eSIM — это embedded SIM, то есть «встроенная сим-карта». Название в точности описывает принцип работы eSIM: это симка, которая встроена в смартфон с завода и не извлекается из него (за исключением случаев ремонта модуля в сервисе).
Внутри смартфона размещается специальный чип, который дает возможность работать не с одним, а с разными операторами и номерами телефонов. Более того, некоторые модули eSIM поддерживают работу сразу двух виртуальных номеров телефонов одновременно.
Чтобы начать работать с eSIM, нужно «скормить» чипу специальный файл — операторский профиль. В нем содержатся номер телефона, настройки сети и другие сервисные данные. Профиль сохраняется в памяти смартфона, его можно включать или выключать по желанию. В один смартфон с поддержкой eSIM можно добавить от пяти до нескольких десятков таких профилей с разными номерами телефонов от различных операторов связи — даже из разных стран.
Вот основные отличия eSIM от физической пластиковой SIM-карты с чипом:
- Чип eSIM невозможно извлечь из смартфона, а значит не удастся повредить или потерять.
- Профиль eSIM можно получить или приобрести удаленно без визита в салон связи и длительного ожидания доставки.
- Профили eSIM можно включать и отключать из настроек смартфона, а обычную симку придется вытаскивать физически.
- В одном смартфоне можно хранить много профилей eSIM, включая и выключая их в любой момент простым тумблером. А для пластика придется носить с собой кейс с сим-картами и скрепкой для извлечения; чтобы заменить симку в дороге или на ходу, нужны очень ловкие руки.
Поддержка eSIM в устройствах Apple
Фото: Unsplash
Apple устанавливает eSIM в три типа своих устройств — iPhone, iPad и Watch. Однако в смарт-часах этот модуль недоступен на территории РФ. Вот список смартфонов Apple с поддержкой eSIM, проверьте свою модель:
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e.
Начиная с iPhone 13, все «яблочные» смартфоны поддерживают Dual eSIM — это означает, что можно включить сразу два активных профиля одновременно без установки физической SIM-карты.
Фото: Unsplash
А вот все планшеты компании Apple с eSIM:
- iPad 7 (2019)
- iPad 8 (2020)
- iPad 9 (2021)
- iPad 10
- iPad A16
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad Air 5
- iPad Air M1 и новее
- iPad Pro 11 дюймов (все версии)
- iPad Pro 12,9 дюйма (3 поколение, 2018)
- iPad Pro 12,9 дюйма (4 поколение, 2020)
- iPad Pro 12,9 дюйма (5 поколение, M1) и новее.
- iPad mini 5
- iPad mini 6
- iPad mini (A17 Pro).
Начиная с iPad (A16), iPad mini (A17 Pro), iPad Air 11 (M2), iPad Air 13 (все версии), iPad Pro 11 (M4) и iPad Pro 13 (все версии) планшеты полностью лишены слота под физическую SIM-карту даже в конфигурации с Cellular. Они работают исключительно с eSIM.
Как оформить и активировать eSIM
Фото: Unsplash
В России получить eSIM можно тремя способами:
- Удаленно через веб-сайт или приложение оператора связи
- Лично в салоне связи оператора
- С курьером оператора.
В первом случае вы получите QR-код с профилем для eSIM на электронную почту (email) либо прямо внутри мобильного приложения из App Store (например, у «билайна» и «Т-мобайл»). Во втором и третьем — обратитесь к оператору, QR-код вам распечатают на бумажном носителе и дадут забрать с собой.
Получить eSIM удаленно можно двумя способами — приобрести новый номер, перенести свой номер от другого оператора сразу в формат eSIM, заменить пластиковую симку на eSIM онлайн. Обычно это можно сделать на специальной странице у выбранного вами оператора. Вот список веб-страниц для оформления eSIM самых популярных операторов страны:
Для получения eSIM онлайн вам потребуется подтвержденный аккаунт «Госуслуг» с возможностью электронной подписи через «Госключ». Также, как правило, операторы позволяют подтвердить свою личность с помощью другого вашего номера телефона, купленного у них ранее. Вот здесь подробности этого процесса.
У QR-кода есть ограничения по времени с момента его выпуска либо по количеству сканирований (а иногда оба ограничения сразу). Чтобы детально узнать, какие ограничения применяются у каждого конкретного российского оператора, перейдите в эту подробную инструкцию и прочтите ее. Можете даже ею поделиться с друзьями.
Когда вы получили свой профиль eSIM, то активировать (добавить в айфон) его можно тремя способами:
- Отсканировать QR-код в приложении «Камера» и нажать «Добавить eSIM»
- Открыть «Настройки» → «Сотовая связь» → «Добавить eSIM» → «По QR-коду» и навести камеру смартфона на код
- Открыть «Настройки» → «Сотовая связь» → «Добавить eSIM» → «По QR-коду», нажать пункт меню «Ввести данные вручную» и заполнить форму из трех строк на основании данных, полученных у оператора. Обычно такой метод требуется лишь в крайнем случае, когда QR-код не срабатывает.
Использование двух номеров на iPhone
На «яблочных» устройствах, которые поддерживают eSIM, зачастую можно использовать SIM-карты в следующих сценариях:
- Одна физическая SIM
- Одна eSIM
- Одна физическая + одна eSIM
- Одна eSIM + одна eSIM (не во всех моделях, смотрите выше).
Профиль eSIM можно просто добавить в iPhone и держать его выключенным, если он требуется вам не постоянно, а время от времени. Также вы можете вовсе не иметь пластиковых SIM-карт, а использовать только профили eSIM. Как управлять всеми своими сим-картами?
- Откройте «Настройки»
- Выберите «Сотовая связь».
Здесь вы увидите список всех SIM-карт, установленных в айфоне — и физических, и eSIM. Они никак не помечаются, так что вам нужно самостоятельно запомнить, какая из них на пластиковом носителе.
Управление тарифами и настройками связиЧтобы настроить конкретную симку, нажмите на нее в списке. Далее можно будет включить / выключить ее, вручную выбрать сеть (вышку) для подключения, переименовать для более легкой идентификации, ввести номер телефона.
Если это eSIM, то в самом низу будет доступна кнопка «Удалить» — она полностью стирает профиль с вашего устройства. Для этого действия обязательно требуется активное интернет-соединение — так оператор увидит, что eSIM «извлечена».
- Чтобы выбрать какая сим-карта будет использоваться для тех или иных видов связи, пройдите в «Настройки» → «Сотовая связь».
- В разделе «Сотовые данные» вы можете поставить галочку на тот номер, с которого будет использоваться мобильный интернет. Если пакет трафика у вас есть на обоих SIM, включите «Переключение данных» — так смартфон сможет автоматически выбирать ту симку, у которой более стабильное и быстрое соединение с вышкой.
- В разделе «Номер по умолчанию» можно поставить галочку на ту симку, с которой будут совершаться исходящие голосовые звонки. При этом вы сможете вручную выбрать другой номер перед каждым звонком: для этого в приложении «Телефон» перейдите в номеронабиратель и в левом углу переключите симку.
Значки состояния и их значенияУвидеть состояние сети и режим работы сим-карт можно в верхнем правом углу экрана. Если включена (активна) только одна симка, то там вы увидите одну ступенчатую шкалу уровня связи; если включены две SIM, то шкала будет двойная — сверху полноразмерная, а снизу маленькая.
В полный размер всегда отображается шкала той сим-карты, которая сейчас используется для сотовых данных. Индикатор LTE, 3G или EDGE всегда относятся именно к ней. Уровень сигнала для второй (дополнительной) симки будет снизу, в виде маленьких квадратиков, от 1 до 5 штук.
Чтобы увидеть названия сетей, к которым сейчас подключены симки, смахните пальцем сверху вниз от верхнего правого угла экрана. Откроется Центр управления (шторка). Теперь в левом верхнем углу вы увидите названия сетей, одно над другим.
Там же будут небольшие пиктограммы — квадраты, внутри которых расположена первая буква названия каждой из сим-карт. Она берется из названия, которое вы дали номеру ранее в настройках. Эта же пиктограмма будет отображаться в журнале звонков и в списке СМС-сообщений.
Преимущества использования eSIM
Фото: Unsplash
Часть из них я уже обозначил в начале статьи. Вот все преимущества:
- Не требуется физически вставлять или извлекать симку
- Невозможно потерять или испортить SIM-карту
- Можно хранить в смартфоне сразу несколько номеров / профилей
- Можно быстро переключаться между номерами
- Можно купить номер онлайн и сразу начать пользоваться, не выходя из дома
- Можно заменить симку онлайн, не выходя из дома.
Отдельным пунктом стоит упомянуть безопасность ваших банковских аккаунтов, соцсетей и мессенджеров. Предположим, у вас украли (или вы потеряли) смартфон с физической сим-картой. Новому «владельцу» не удастся войти в запароленное устройство, но он сможет вытащить вашу SIM, поставить ее в свой телефон и получать одноразовые коды для входа в ваши аккаунты. С eSIM такой сценарий невозможен физически.
Однако у eSIM есть и недостатки:
- Можно потерять QR-код профиля eSIM; утеря его приравнивается к утере обычной SIM-карты и потребует взаимодействия с оператором для восстановления.
- Не получится быстро выйти на связь, если под рукой нет смартфона с поддержкой eSIM
- Неудобно сканировать код, если у вас дома всего одно устройство
- Ограничения использования QR-кода, после которых его нужно получать заново
- При неправильном удалении профиля eSIM не получится добавить ее снова.
ЗаключениеТехнология цифровой SIM-карты удобна благодаря своей универсальности, но может доставить проблемы, особенно при неправильном использовании. Прежде чем поменять пластиковую симку на eSIM, тщательно продумайте, не понадобится ли вам в будущем использовать номер в устройстве без eSIM. В целом российская инфраструктура и правила операторов связи позволяют использовать eSIM удобно, безопасно и без больших неудобств.
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