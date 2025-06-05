Руководство по eSIM на iPhone — что нужно знать в 2025 году





Впервые технология eSIM вошла в массовое использование в середине 2010-х годов. Прошло уже более десятилетия, но одна лишь Apple исправно добавляет eSIM во все свои портативные устройства — iPhone, iPad и Watch. Другие вендоры, производящие Android-устройства, тоже это делают, но встретить eSIM в смартфоне бюджетного или среднего уровня довольно сложно.

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