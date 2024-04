Рунету исполнилось 30 лет. Каким он стал за это время?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ровно 30 лет назад в международном национальном доменном перечне InterNIC был зарегистрирован домен .ru — 7 апреля 1994 года принято считать днём рождения рунета.В настоящее время в зоне .ru зарегистрировано 5 553 172 сайта, это исторически высокий показатель, до этого рекордным был 2017 год, в котором фиксировалось 5 549 354 домена. За 2023 год число российских сайтов увеличилось более чем на 506 тысяч. ТАСС приводит статистику , согласно которой 84% жителей РФ проводят в интернете более трёх часов в день. В реальности, конечно же, больше, поскольку сейчас почти у всех есть смартфоны, большинство из которых круглосуточно подключены к интернету.Первым сайтом в российской доменной зоне был онлайн-каталог Russia On The Net, который содержал тематические ссылки на различные русскоязычные ресурсы в интернете. До этого сайты для россиян уже существовали, но базировались в других доменах — .com, .net, .edu или в зоне .su, которая была присвоена Советскому Союзу в сентябре 1990 года.Созданием первых сайтов занимались в основном энтузиасты, поскольку организации поначалу не воспринимали интернет всерьёз из-за мизерного числа пользователей. Чаще всего это были текстовые ресурсы (например, с анекдотами и книгами или личные странички людей с информацией об их биографии и деятельности). Спустя несколько лет стали открываться компании, специализирующиеся исключительно на интернет-бизнесе. Например, в 1997 году появился «Яндекс», а в 1998 интернет-магазин «Озон», которые до сих пор удерживают лидерские позиции в своих отраслях.Слово «рунет» сначала писалось с заглавной буквы, а сейчас его принято писать с маленькой (как и «интернет»). В 2000 году оно официально вошло в Орфографический словарь, издаваемый Российской академией наук.