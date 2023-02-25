Российский дизайнер круто прокачал Apple AirPods Max. Выглядит очень стильно

Совместная работа художников Глеба Костина и Offgod представляет собой насадки на наушники из чистого серебра 925 пробы. Украшения крепятся за оголовье гаджета или магнитятся к его чашечкам. Всего создано пять разных вариаций мини-скульптур.
Две из них назвали «THINKING MAN» (Мыслитель) и «MAN WITH A CASE» (Человек с чемоданом). Это наиболее бюджетный вариант (если можно так сказать), который украшает наушники в месте крепления.
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