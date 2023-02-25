Российский дизайнер круто прокачал Apple AirPods Max. Выглядит очень стильно

Артем
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Совместная работа художников Глеба Костина и Offgod представляет собой насадки на наушники из чистого серебра 925 пробы. Украшения крепятся за оголовье гаджета или магнитятся к его чашечкам. Всего создано пять разных вариаций мини-скульптур.

Две из них назвали «THINKING MAN» (Мыслитель) и «MAN WITH A CASE» (Человек с чемоданом). Это наиболее бюджетный вариант (если можно так сказать), который украшает наушники в месте крепления.
Остальные три содержат больше деталей и стоят на порядок дороже. «ONE MAN FALLING» (Падающий человек) «BLOWN AWAY» (Унесенные ветром) и «MANY PEOPLE» (Много людей) покрывают серебром практически всю поверхность чашечек AirPods Max.

Кастомизировать и без того недешевый «яблочный» аксессуар можно по цене от 390 до 3 890 долларов можно здесь
Ранее дуэт дизайнеров создали первые насадки на наушники Apple AirPods Max. Глеб Костин и Offgod создали собственных персонажей (Bandage Boy и nobody) и воплотили их в пластиковой структуре. Судя по всему художники только разминались перед крупномасштабной работой.
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Источник:
Intheoasis
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Комментарии

tellurian
+5059
tellurian
Как по мне, безвкусица.
Да и не практично. Как страшны не телефонах. Которые потом каждую неделю переклеивать, отваливаются :)
2 часа назад в 18:53
#
+204
den3221
Жесть, что то под ювелирку но не! Лично мне не нравится но на вкус и цвет.
час назад в 19:17
#
Mers
+4330
Mers
Они и так тяжелые, как говорят, так еще и кучу всего навертели. Ну такое…
час назад в 19:36
#
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