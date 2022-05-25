VK запустила магазин приложений RuStore — на удивление неплохой аналог Play Маркета
Александр Кузнецов —
VK при поддержке Министерства цифрового развития РФ открыла бета-тестирование магазина приложений RuStore. Это уже третий проект подобного рода, запущенный за последние недели.
RuStore работает только на Android-смартфонах и содержит приложения и игры от российских разработчиков, в том числе наиболее популярные в России. Здесь доступны приложения, которые были заблокированы в Play Маркете и App Store из-за санкций — например, «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-Банк». Как и в случае с другими подобными маркетами, сначала пользователю нужно установить на смартфон сам магазин, а уже оттуда можно скачивать установочные APK-файлы различных приложений и игр. Установленные приложения можно обновлять через магазин.
Приложения и игры в RuStore проходят модерацию силами VK и антивирусную проверку с помощью системы аналитики Kaspersky. Известно, что RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны, предназначенные для российского рынка. VK планирует открыть доступ к нему иностранным разработчикам и реализует возможность быстрого переноса проектов из Play Маркета, но не будет добавлять приложения вопреки желанию разработчиков. VK встроит в RuStore платёжную систему и будет брать с издателей приложений и игр комиссию за взимание платежей с пользователей (не более 15% от трансакции). Издатели также смогут пользоваться сторонними платёжными сервисами.
Скачать RuStore можно с сайта apps.rustore.ru.
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Комментарии
+4322
Во-во, получается что приложения некоторые действительно взять неоткуда и новые магазины приложений этого никак не исправят
час назад в 13:48
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+1
Везде блин Ру, Наш, Спутник другое не можете придумать … есть хорошие парни из Droider, Wylsa, Rosetked хоть с ними совместно что то обсудите
час назад в 13:23
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